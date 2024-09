Trieste e housing sociale, bando per 56 residenze a canone convenzionato

Un nuovo bando per housing sociale è stato lanciato a Trieste, offrendo una concreta opportunità a chi appartiene alla “fascia grigia” della popolazione. Le domande per manifestare interesse potranno essere presentate dal 20 settembre al 19 novembre 2024. Si tratta di un progetto che punta a sostenere persone che non rientrano nell’edilizia sovvenzionata, ma che allo stesso tempo trovano difficoltà ad accedere al mercato immobiliare.

Un sostegno concreto alla fascia grigia

Secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di opere dedicate a migliorare l’offerta abitativa nella regione. “È indispensabile che ogni centro abitato del territorio disponga di un numero idoneo di abitazioni a favore della fascia grigia della popolazione“, ha sottolineato Amirante. Tale fascia comprende giovani coppie, anziani monoreddito e lavoratori che si trasferiscono per motivi professionali, come insegnanti, medici, infermieri e forze dell’ordine.

Dettagli degli alloggi

I 56 appartamenti sono distribuiti in due palazzine di cinque piani e sono stati realizzati in classe energetica A3 e A4, garantendo alti livelli di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Dotati di impianti fotovoltaici e tetti green, rappresentano un esempio di edilizia sostenibile. Le soluzioni abitative includono 12 monocamera, 39 bicamere e 5 tricamere e i canoni di locazione variano da 330 a 815 euro al mese, a seconda delle dimensioni.

Convenzioni per le forze dell’ordine

Una parte degli alloggi sarà riservata ai dipendenti della Polizia di Stato grazie a una convenzione siglata lo scorso agosto tra Comune di Trieste, Questura e Finint Investments, gestore del Fondo housing sociale. Questo accordo permetterà di rispondere alle esigenze familiari dei poliziotti in servizio a Trieste, offrendo loro soluzioni abitative a canone agevolato.

Come partecipare al bando

Il bando sarà attivo a partire dal 20 settembre 2024 e le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 19 novembre 2024. Gli interessati potranno consultare i dettagli sul sito www.housingsocialefvg.it, dove sono indicati i criteri di assegnazione, tra cui la capacità economica (Isee non superiore a 45.000 euro).

Un progetto di larga scala

Questo intervento rientra nel piano più ampio del Fondo housing sociale FVG, che conta attualmente 660 unità abitative in diverse città della regione, tra cui Maniago, Pordenone, Udine, Lignano Sabbiadoro e Monfalcone. Trieste, con queste nuove 56 residenze, consolida il suo impegno per fornire soluzioni abitative accessibili, portando il totale delle unità a 139.

Il bando di housing sociale rappresenta solo uno dei tanti interventi messi in atto dalla Regione per migliorare l’accessibilità alle abitazioni. L’assessore Amirante ha evidenziato come l’Amministrazione regionale stia già lavorando a modifiche della legge regionale 1 del 2016, relativa all’abitare sociale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati per garantire che i nuovi interventi abitativi rispondano alle esigenze della popolazione.

