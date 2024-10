È stato recentemente reso pubblico l’Inventario delle Emissioni in Atmosfera (INEMAR) del Friuli-Venezia Giulia, uno strumento fondamentale per monitorare e comprendere la qualità dell’aria della Regione. Lo studio, condotto dall’Arpa, rappresenta una fotografia accurata delle emissioni di inquinanti atmosferici nel 2021, fornendo stime precise suddivise per macroaree, settori e attività. Questa analisi rappresenta un importante passo verso una maggiore consapevolezza e una più efficace gestione dell’inquinamento.

Il processo di analisi

La rilevazione dei dati richiede tempo e precisione, motivo per cui lo studio si è concluso solo il 24 settembre 2023, nonostante i dati si riferiscano al 2021. Le emissioni sono state stimate utilizzando la nomenclatura europea SNAP 97, che classifica le fonti di inquinamento in macrosettori, settori e singole attività. Grazie a questo sistema, l’INEMAR ha fornito una visione dettagliata delle emissioni dei principali inquinanti, come il monossido di carbonio (CO) e il particolato PM10, sostanze particolarmente rilevanti per la qualità dell’aria nelle aree urbane.

Le case e i locali: i principali responsabili

Uno dei dati più significativi emersi dall’analisi è l’impatto notevole degli impianti residenziali e delle attività commerciali sulle emissioni in Friuli-Venezia Giulia. Le abitazioni producono da sole 23mila tonnellate di monossido di carbonio l’anno, derivanti principalmente dall’uso di stufe, camini e caldaie. A queste si aggiungono le emissioni generate dai locali commerciali, in particolare dalle pizzerie, dove il forno a legna è responsabile del 99,49% delle emissioni legate all’attività ristorativa, per un totale di 3909 tonnellate di CO all’anno.

Questo dato evidenzia come i sistemi di riscaldamento domestico e l’utilizzo di combustibili solidi, come la legna, rappresentino una delle principali fonti di inquinamento nella regione. Le emissioni provenienti dal riscaldamento residenziale superano di gran lunga quelle dei veicoli a motore, spesso considerati i maggiori colpevoli dell’inquinamento atmosferico.

Il ruolo del trasporto su strada

Nonostante il primato degli impianti residenziali, il trasporto su strada resta comunque una delle principali fonti di emissione di monossido di carbonio, con oltre 12mila tonnellate l’anno. Le moto, in particolare, sono responsabili di una parte significativa delle emissioni, con 6631 tonnellate, seguite dalle automobili, che hanno prodotto 4883 tonnellate nel 2021.

Per quanto riguarda le polveri sottili (PM10), la situazione riflette quanto visto per il monossido di carbonio. Le abitazioni e i locali commerciali restano i principali emettitori con 3612 tonnellate all’anno, mentre le emissioni legate al trasporto su strada, sebbene inferiori, sono comunque rilevanti, con 444 tonnellate prodotte, di cui 264 dalle automobili.

Le province più inquinate

Un’analisi più dettagliata per provincia mostra alcune differenze interessanti. Trieste è la zona con il più alto livello di inquinamento: le abitazioni e gli esercizi commerciali generano 2606 tonnellate di CO, seguiti dai veicoli a motore, con 1924 tonnellate. Per quanto riguarda il PM10, il settore marittimo gioca un ruolo rilevante, con 131 tonnellate annue, superando i veicoli che ne producono 56.

Anche a Udine e Pordenone si riscontrano livelli elevati di inquinamento atmosferico. A Udine, gli impianti residenziali generano 1300 tonnellate di CO all’anno, mentre il trasporto su strada ne produce 952 tonnellate. Per il PM10, le abitazioni sono responsabili di 174 tonnellate, contro le 29 tonnellate dei veicoli a motore. A Pordenone, le abitazioni producono 671 tonnellate di CO, mentre il traffico stradale è responsabile di 539 tonnellate. Le polveri sottili, anche qui, mostrano una predominanza degli impianti residenziali, con 90 tonnellate, mentre il trasporto su strada contribuisce con 19 tonnellate.

Prospettive future

L’Inventario delle Emissioni in Atmosfera rappresenta un’importante risorsa per comprendere l’impatto delle diverse fonti di inquinamento in Friuli-Venezia Giulia. I dati evidenziano il ruolo cruciale delle abitazioni e delle attività commerciali nel contribuire all’inquinamento atmosferico, superando persino il trasporto su strada, considerato tradizionalmente uno dei principali responsabili.

Questa consapevolezza dovrebbe spingere le autorità locali e i cittadini a riflettere sull’uso dei combustibili fossili e solidi per il riscaldamento e a valutare soluzioni più sostenibili, come l’adozione di energie rinnovabili o sistemi di riscaldamento meno inquinanti. Solo con un impegno collettivo sarà possibile migliorare la qualità dell’aria e tutelare l’ambiente e la salute pubblica della regione.

