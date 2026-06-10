Tentano di attraversare il Tagliamento in auto: restano bloccati nel fiume, salvati con elicottero e soccorritori

OSOPPO – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Osoppo, dove una coppia di turisti stranieri è rimasta bloccata con il proprio fuoristrada nel mezzo del fiume Tagliamento dopo aver tentato di attraversarne l’alveo. Per riportare in salvo i due occupanti e i loro cani è stato necessario un articolato intervento che ha coinvolto vigili del fuoco, soccorritori fluviali ed elicotteri.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

L’episodio si è verificato quando la coppia ha deciso di attraversare il corso d’acqua a bordo del proprio veicolo. Durante la manovra, però, il mezzo è rimasto immobilizzato tra le acque del fiume, costringendo i due turisti a chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, gli specialisti Sfa (Soccorritori fluviali alluvionali) del comando provinciale di Udine e l’elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia.

Quando i soccorritori sono arrivati nell’area dell’emergenza, hanno trovato già operativo l’elicottero sanitario regionale, impegnato nelle operazioni di recupero della donna rimasta all’interno del veicolo.

Salvati anche i due cani della coppia

Nel frattempo l’uomo era riuscito a lasciare il fuoristrada insieme a uno dei due cani e stava cercando di raggiungere la riva a nuoto. I soccorritori fluviali lo hanno assistito nelle fasi finali dell’attraversamento, accompagnandolo in sicurezza fino alla sponda.

L’intervento non si è fermato qui. Un secondo cane era infatti rimasto all’interno dell’abitacolo del veicolo bloccato in mezzo al fiume. I soccorritori hanno quindi raggiunto il mezzo e portato in salvo anche l’animale, completando così il recupero di tutti gli occupanti.

Recuperato il fuoristrada dal letto del fiume

Conclusa la fase di salvataggio delle persone e degli animali, si è proceduto al recupero del veicolo. Per l’operazione è stato utilizzato un escavatore di una ditta privata presente nelle vicinanze.

Nonostante fosse rimasto fermo nell’acqua, il fuoristrada risultava ancora funzionante. Una volta riportato a riva, il mezzo è stato messo in sicurezza.

Nessun ferito, indagano i carabinieri

La coppia è stata visitata sul posto dal personale sanitario e, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche. Entrambi sono risultati illesi, evitando così un epilogo ben più grave.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare le circostanze che hanno portato i due turisti a tentare l’attraversamento del Tagliamento.

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