Cade dal ponte nel Tagliamento e resiste alla corrente aggrappato a un tronco: salvato dall’elicottero

Momenti di forte apprensione nella serata di oggi lungo il fiume Tagliamento, tra i comuni di Dignano e Spilimbergo. Un uomo è precipitato dal ponte finendo nelle acque del fiume in piena e rischiando di essere trascinato dalla corrente. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, è stato tratto in salvo.

L’allarme e la corsa contro il tempo

L’emergenza si è verificata tra le 20 e le 20.30. Dopo la caduta, la Sores ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi, mobilitando le stazioni di Udine e Maniago del Soccorso Alpino, l’elisoccorso regionale e i vigili del fuoco.

Aggrappato a un tronco nella piena

Determinante la reazione dell’uomo che, nonostante la forza della corrente, è riuscito ad aggrapparsi a un tronco incastrato nel letto del fiume, restando in attesa dei soccorsi e riuscendo così a evitare conseguenze peggiori.

Il recupero con il verricello

L’intervento decisivo è arrivato dall’elicottero regionale. Un tecnico del Soccorso Alpino è stato calato con il verricello fino al punto in cui si trovava la vittima. Utilizzando la speciale cinghia di soccorso, nota come “ciambella”, il soccorritore ha messo in sicurezza l’uomo e lo ha recuperato a bordo del velivolo.

Una volta tratto in salvo, l’uomo è stato affidato al personale sanitario per gli accertamenti del caso. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla rapidità e al coordinamento delle squadre intervenute.

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