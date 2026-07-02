Inter Summer Camp a Trieste, dal 6 al 17 luglio lo stadio Rocco apre ai giovani calciatori

Dal 6 al 17 luglio lo stadio Nereo Rocco di Trieste ospiterà l’Inter Summer Camp, un appuntamento sportivo rivolto a bambini e ragazzi che potranno vivere un’esperienza formativa nel segno del calcio, del divertimento e dei valori dello sport.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Trieste e rappresenta una delle novità più rilevanti dell’estate sportiva cittadina. Il camp, ufficialmente legato al mondo Inter, si propone come un campo scuola calcistico aperto sia a chi già pratica questa disciplina e vuole migliorare la propria tecnica, sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al calcio in un contesto strutturato e qualificato.

Un evento ufficiale Inter con ricadute per Trieste e il Friuli-Venezia Giulia

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, intervenuto alla presentazione dell’evento. Secondo Roberti, l’Inter Summer Camp non è soltanto un’occasione sportiva, ma anche un importante strumento di promozione per il territorio.

“Questo evento rappresenta un’importante occasione promozionale per Trieste e per l’intero Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato l’assessore. Il legame con un brand internazionale come l’Inter, ha aggiunto, consente infatti di associare la città e la regione a una realtà sportiva capace di raggiungere “circa mezzo miliardo di persone nel mondo”.

Un elemento che, nelle intenzioni della Regione, può contribuire ad accrescere la visibilità di Trieste e a rafforzare la conoscenza del Friuli-Venezia Giulia anche fuori dai confini nazionali.

Calcio, formazione e valori sportivi per bambini e ragazzi

Il cuore dell’Inter Summer Camp sarà naturalmente l’attività sul campo. Per due settimane lo stadio Rocco diventerà un luogo di allenamento, crescita e socializzazione, dove i partecipanti potranno confrontarsi con esercizi tecnici, momenti ludici e percorsi pensati per favorire l’apprendimento attraverso lo sport.

L’obiettivo non è solo quello di migliorare le abilità calcistiche, ma anche di trasmettere valori fondamentali come spirito di squadra, rispetto delle regole, impegno personale e collaborazione. Il calcio, in questo senso, diventa uno strumento educativo capace di coinvolgere i più giovani in un’esperienza positiva e condivisa.

Il camp si rivolge a profili diversi: da una parte i ragazzi che già giocano a calcio e vogliono perfezionarsi, dall’altra chi non ha ancora avuto modo di praticare questa disciplina e può trovare nell’Inter Summer Camp una prima occasione di avvicinamento.

Una quota di posti gratuiti per giovani seguiti dai servizi sociali

Accanto alla dimensione sportiva, l’iniziativa avrà anche un’importante componente sociale. Come evidenziato da Roberti, una quota di posti sarà infatti riservata a giovani seguiti dai servizi sociali del Comune di Trieste, che potranno partecipare gratuitamente alle attività.

Si tratta di un aspetto centrale del progetto, perché consente di rendere il camp accessibile anche a ragazzi che, senza questa opportunità, potrebbero restare esclusi da un’esperienza formativa e aggregativa di valore.

“A questo aspetto si unisce una profonda sensibilità sociale”, ha spiegato l’assessore regionale, rimarcando l’importanza di un’iniziativa che unisce promozione sportiva, inclusione e attenzione alle fragilità.

Lo stadio Rocco al centro dell’estate sportiva triestina

La scelta dello stadio Rocco come sede dell’Inter Summer Camp conferisce ulteriore rilievo all’appuntamento. L’impianto triestino, simbolo dello sport cittadino, diventerà per due settimane il punto di riferimento per giovani calciatori e famiglie.

L’arrivo di un camp ufficiale legato a una società di primo piano del calcio italiano e internazionale contribuisce inoltre a rafforzare il ruolo di Trieste come città capace di ospitare eventi sportivi di qualità, con potenziali ricadute anche sul piano dell’immagine e della promozione territoriale.

Sport e territorio, un’occasione per guardare oltre il campo

L’Inter Summer Camp porta con sé una doppia valenza: da un lato offre ai ragazzi un’occasione concreta per vivere il calcio in modo organizzato e coinvolgente, dall’altro permette a Trieste e al Friuli-Venezia Giulia di inserirsi in un circuito sportivo di grande richiamo.

Per la città, l’appuntamento dal 6 al 17 luglio rappresenta quindi non solo un evento estivo dedicato ai più giovani, ma anche un’occasione per valorizzare lo sport come leva di crescita, inclusione e promozione del territorio.

La presenza di un brand globale come l’Inter, unita all’attenzione verso i ragazzi più fragili, rende il camp un’iniziativa capace di parlare a pubblici diversi: famiglie, giovani sportivi, istituzioni e comunità locale. Un progetto che mette insieme calcio, formazione e solidarietà, trasformando lo stadio Rocco in un luogo di incontro e partecipazione.

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