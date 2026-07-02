Trieste, cambia il modo di timbrare il biglietto sull’autobus: dal 14 luglio spariscono le obliteratrici gialle

Dal 14 luglio gli autobus di Trieste Trasporti diranno definitivamente addio alle storiche obliteratrici meccaniche gialle. Si concluderà così il percorso di digitalizzazione avviato nel 2022, con la completa sostituzione del vecchio sistema di timbratura a favore delle convalidatrici elettroniche Eva, che leggono il Qr code presente sui biglietti.

Come funziona il nuovo sistema

Per convalidare il titolo di viaggio sarà sufficiente avvicinare il Qr code al sensore ottico della validatrice bianca, mantenendolo a circa dieci centimetri di distanza. Se la procedura sarà eseguita correttamente, sul display apparirà una spunta verde, che confermerà la validità del biglietto.

Per accompagnare gli utenti in questa fase di cambiamento, a bordo degli autobus saranno presenti avvisi informativi dedicati al nuovo sistema.

Da oggi novità anche per i gruppi

Dal 1° luglio è già disponibile una nuova funzione che permette di acquistare con un’unica carta contactless i biglietti per gruppi fino a dieci persone.

Per utilizzare questa modalità è necessario selezionare il numero di passeggeri attraverso i tasti freccia presenti sulla validatrice elettronica prima di effettuare il pagamento. Dopo l’operazione bisogna attendere la conferma sul display, indicata anche in questo caso dalla spunta verde.

La stessa procedura è prevista anche per i biglietti pluricorse: basta selezionare il numero dei viaggiatori e poi passare il relativo Qr code sotto il lettore ottico.

Come verificare le corse residue

Chi utilizza un biglietto pluricorse può controllare in qualsiasi momento quante corse sono ancora disponibili. È sufficiente premere il tasto “Ok” nella parte superiore della validatrice e successivamente avvicinare il Qr code al lettore ottico.

La convalida va ripetuta a ogni cambio di autobus

Trieste Trasporti ricorda che ogni cambio di autobus richiede una nuova convalida del biglietto, una regola particolarmente importante per chi viaggia in gruppo. A ogni nuova salita è inoltre possibile modificare il numero dei partecipanti, aumentandolo o diminuendolo in base alle necessità.

Per chi utilizza il pagamento contactless, il sistema applicherà automaticamente la tariffa più conveniente al termine della giornata. Nell’area urbana il costo potrà corrispondere al biglietto da un’ora (1,50 euro), a quello da 75 minuti (1,85 euro) oppure alla tariffa giornaliera (3,35 euro) per persona, in base ai viaggi effettuati.

Rimane disponibile anche l’app per l’acquisto e la gestione dei titoli di viaggio, mentre gli abbonamenti non richiedono alcuna convalida.

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