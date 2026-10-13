Trieste, previsioni meteo del 14 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste domani, mercoledì 14 ottobre 2026, sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. L’alta pressione continuerà a interessare il Friuli Venezia Giulia, favorendo una giornata asciutta e soleggiata sul capoluogo giuliano. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà nel complesso tranquillo dalla mattina alla sera. Le temperature raggiungeranno una massima di 19°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 15°C. Lo zero termico sarà a circa 3.418 metri. I venti saranno moderati da Est-Nordest al mattino, in rotazione a Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino soleggiato, ma con vento moderato

La giornata inizierà con condizioni favorevoli, caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso e una buona presenza di sole. L’alta pressione contribuirà a mantenere stabile l’atmosfera, senza favorire la formazione di fenomeni precipitativi. La temperatura minima sarà di circa 15°C, con un clima relativamente mite già nelle prime ore. I venti moderati da Est-Nordest potranno farsi sentire soprattutto nelle aree più esposte della costa e lungo il lungomare. Non sono attese piogge e il tempo sarà generalmente favorevole alle attività all’aperto, pur con una ventilazione da considerare negli spostamenti sul litorale.

Pomeriggio stabile con massime di 19°C

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Non sono attesi peggioramenti e le condizioni atmosferiche resteranno stabili su Trieste e lungo la costa. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, con valori gradevoli per la metà di ottobre. I venti ruoteranno a Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati. Il mare resterà poco mosso, senza particolari criticità indicate dalle previsioni. Il contesto sarà quindi favorevole alle passeggiate e alle attività all’aperto, tenendo conto del vento nelle zone costiere più esposte.

Sera senza piogge e con cielo poco nuvoloso

Anche in serata non sono previsti cambiamenti significativi. Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature tenderanno a diminuire gradualmente dopo il tramonto. L’assenza di precipitazioni e la stabilità atmosferica contribuiranno a mantenere condizioni tranquille per tutta la giornata. La ventilazione potrà continuare a essere avvertibile nelle aree esposte, ma non sono segnalati fenomeni meteorologici di rilievo.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 15 ottobre: sono attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con ampie schiarite e tempo stabile;

sono attese condizioni prevalentemente poco nuvolose, con ampie schiarite e tempo stabile; Venerdì 16 ottobre: il tempo dovrebbe essere soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi;

il tempo dovrebbe essere soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi; Sabato 17 ottobre: è previsto un ulteriore contesto generalmente soleggiato, senza particolari cambiamenti indicati nelle tendenze disponibili.

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