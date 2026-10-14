Trieste, previsioni meteo del 15 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste domani, giovedì 15 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una situazione nel complesso stabile, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e alternanza tra nubi e schiarite. Le condizioni atmosferiche resteranno favorevoli, senza precipitazioni previste sul capoluogo giuliano. Nel corso del pomeriggio potranno farsi spazio aperture più ampie, mentre non si attendono peggioramenti significativi. Le temperature raggiungeranno una massima di 20°C, con una minima intorno ai 16°C. Lo zero termico si attesterà a circa 3.631 metri. I venti saranno moderati da Est al mattino, in rotazione a Ovest-Nordovest nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino con nuvolosità variabile e vento da Est

Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da nuvolosità irregolare, con cieli a tratti parzialmente nuvolosi e possibili schiarite. Il quadro meteorologico rimarrà comunque stabile: non sono previste piogge e non si segnalano fenomeni significativi in arrivo sulla città. La temperatura minima si attesterà intorno ai 16°C, mantenendo il clima relativamente mite anche al mattino. I venti moderati da Est potranno risultare più avvertibili lungo la costa e nelle aree esposte, pur senza indicazioni di condizioni particolarmente critiche. Il mare resterà poco mosso.

Pomeriggio, più spazio alle schiarite

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi asciutto, con nuvole alternate a schiarite e la possibilità di maggiori aperture rispetto alle prime ore. La situazione resterà sotto l’influenza di pressioni medio-alte, favorevoli alla stabilità atmosferica sul Friuli Venezia Giulia. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, con valori gradevoli per la metà di ottobre. I venti ruoteranno a Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati. Non sono attese precipitazioni e il mare sarà poco mosso, in un contesto generalmente favorevole alle attività all’aperto, pur con una ventilazione da considerare nelle zone più esposte.

Sera senza pioggia, cielo ancora variabile

In serata il cielo potrà presentare ancora qualche nube, alternata a schiarite. Non sono previsti fenomeni precipitativi e il quadro meteorologico dovrebbe restare sostanzialmente stabile. Dopo il tramonto le temperature inizieranno a diminuire gradualmente. Il vento potrà continuare a farsi sentire lungo il litorale, ma non sono segnalate particolari criticità. La giornata si concluderà quindi senza piogge e con condizioni complessivamente tranquille.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 16 ottobre: sono attese condizioni prevalentemente soleggiate o poco nuvolose, con tempo stabile;

sono attese condizioni prevalentemente soleggiate o poco nuvolose, con tempo stabile; Sabato 17 ottobre: proseguirà il tempo in prevalenza soleggiato, con qualche possibile velatura;

proseguirà il tempo in prevalenza soleggiato, con qualche possibile velatura; Domenica 18 ottobre: il cielo sarà più variabile, con nubi sparse e alternanza tra annuvolamenti e schiarite.

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