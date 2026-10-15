Studenti costretti ad aspettare i bus, un professore di Udine crea un’app per aiutarli

I disagi del trasporto pubblico per gli studenti pendolari diventano grafici e dati da analizzare. Al liceo scientifico Nicolò Copernico di Udine, il docente di matematica, fisica e informatica Matteo Mosangini ha sviluppato un’applicazione per individuare le criticità nei collegamenti degli autobus e valutare possibili soluzioni. L’iniziativa nasce dalle difficoltà che numerosi studenti incontrano dall’inizio dell’anno scolastico, dopo la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico. L’obiettivo è portare al prossimo confronto con Tpl Fvg un quadro preciso dei problemi e delle modifiche necessarie per ridurre i tempi di attesa.

Un’applicazione per individuare i disagi

Il progetto è stato illustrato dal dirigente scolastico Paolo De Nardo. Nelle scorse settimane l’istituto ha distribuito un questionario agli studenti per raccogliere informazioni sulle difficoltà negli spostamenti quotidiani. Le risposte sono state successivamente incrociate con gli orari delle linee del trasporto pubblico.

«Ha creato un’applicazione nella quale ha inserito, da un lato, gli orari di Tpl, dall’altro, gli esiti del questionario che abbiamo somministrato nelle settimane scorse», spiega De Nardo. Il risultato è una serie di grafici che evidenziano i tempi di attesa alle fermate e i possibili correttivi per ridurli.

Le difficoltà degli studenti della settimana lunga

Le maggiori criticità riguardano gli studenti delle classi a settimana lunga, che frequentano le lezioni anche il sabato. Per molti di loro, infatti, l’uscita da scuola non coincide con la partenza di un autobus utile per tornare a casa.

«Per la nostra scuola la situazione è rimasta quella di inizio anno», sottolinea il dirigente. «Moltissimi studenti delle classi a settimana lunga aspettano diverso tempo prima di poter prendere il mezzo».

Diversa la situazione per le classi a settimana corta, dove le richieste di uscita anticipata per raggiungere gli autobus risultano sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti.

Attese più lunghe e rinunce alle attività pomeridiane

I disagi non riguardano soltanto il rientro a casa, ma incidono anche sulle attività extrascolastiche. De Nardo racconta il caso di due studenti costretti a rinunciare al coro organizzato dall’istituto, previsto una volta alla settimana dalle 14 alle 16. Partecipare significherebbe infatti rientrare a casa soltanto verso le 18, a causa della mancanza di collegamenti utili.

Emblematico anche il caso di una studentessa residente a San Daniele del Friuli, che termina le lezioni alle 12.55. Fino allo scorso anno poteva prendere la corriera delle 13.30 e arrivare a casa intorno alle 14.15. Adesso, invece, l’autobus parte alle 13.50, con venti minuti di attesa aggiuntivi che la costringono a pranzare con un panino a scuola.

Per il dirigente, il problema coinvolge l’intera organizzazione della giornata degli studenti, sottraendo tempo allo studio individuale, allo sport, alla musica e agli interessi personali.

Le possibili soluzioni al tavolo con Tpl Fvg

L’applicazione sviluppata da Mosangini sarà presentata al prossimo incontro dedicato ai trasporti scolastici, al quale parteciperanno rappresentanti della scuola e del servizio pubblico.

Tra le ipotesi da valutare figura lo spostamento di alcune corse dalla fascia di mezzogiorno verso le 13, così da avvicinare le partenze all’orario di uscita delle classi a settimana lunga.

L’analisi ha però già evidenziato un limite: in quella fascia oraria circolano pochissimi autobus e modificare gli orari delle corse esistenti potrebbe non essere sufficiente.

Il Copernico intende quindi utilizzare i dati raccolti per individuare interventi concretamente realizzabili, con l’obiettivo di ridurre le attese e migliorare gli spostamenti quotidiani degli studenti pendolari.

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