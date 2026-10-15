Trieste, previsioni meteo del 16 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per venerdì 16 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione si rafforzerà ulteriormente sul Nord-Est, favorendo una giornata in gran parte soleggiata e condizioni atmosferiche tranquille sul capoluogo giuliano. Le temperature resteranno relativamente miti per il periodo, con una massima di 21°C e una minima di 17°C. I venti saranno moderati, inizialmente da Est e successivamente da Ovest-Nordovest, mentre il mare si manterrà poco mosso. Non sono previste piogge e non risultano allerte meteo. Anche nei prossimi giorni il quadro meteorologico dovrebbe rimanere nel complesso favorevole, con qualche velatura sabato e condizioni poco nuvolose tra domenica e lunedì. Per Trieste, dunque, venerdì si prospetta una giornata stabile, senza particolari insidie legate al maltempo.

Mattino: qualche nube all’alba, poi spazio alle schiarite

Le prime ore di venerdì potranno essere accompagnate da qualche annuvolamento, ma la situazione resterà nel complesso tranquilla. I cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi, senza precipitazioni attese. La temperatura minima si attesterà intorno ai 17°C, mantenendo un clima relativamente mite anche al mattino. I venti saranno moderati da Est, elemento che potrà rendersi maggiormente percepibile nelle zone più esposte della città e lungo la costa.

Pomeriggio: tempo soleggiato e massime di 21°C

Nel pomeriggio le schiarite tenderanno a prevalere, con cieli in gran parte poco nuvolosi e condizioni favorevoli alle attività all’aperto. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, con valori gradevoli per la seconda metà di ottobre. I venti saranno moderati da Ovest-Nordovest, mentre non sono previste precipitazioni. Il tempo si manterrà quindi stabile, senza segnali di un peggioramento significativo nel corso della giornata.

Sera: nuvolosità contenuta e mare poco mosso

In serata il cielo dovrebbe restare poco o parzialmente nuvoloso, senza fenomeni attesi. Le condizioni atmosferiche continueranno a essere stabili e non sono segnalate criticità meteorologiche. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.774 metri. Per quanto riguarda il mare, è previsto poco mosso, con condizioni complessivamente tranquille lungo la costa triestina.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 17 ottobre: transito di velature sparse, con condizioni generalmente asciutte;

transito di velature sparse, con condizioni generalmente asciutte; Domenica 18 ottobre: cieli poco nuvolosi e tempo stabile;

cieli poco nuvolosi e tempo stabile; Lunedì 19 ottobre: giornata prevalentemente soleggiata, con condizioni ancora favorevoli.

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