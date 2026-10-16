Trieste, previsioni meteo del 17 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per sabato 17 ottobre 2026 sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni. L’alta pressione si rafforzerà ulteriormente sul Nord-Est, favorendo una giornata in gran parte soleggiata sul capoluogo giuliano, con al più qualche nube nelle prime ore del mattino. Le temperature resteranno miti per il periodo, con una massima di 20°C e una minima di 16°C. I venti saranno moderati da Est al mattino, mentre nel pomeriggio tenderanno a diventare deboli da Ovest-Nordovest. Il mare si manterrà poco mosso e non sono previste allerte meteo. Anche la tendenza per i giorni successivi appare nel complesso favorevole: domenica e lunedì dovrebbero essere caratterizzati da cieli poco nuvolosi, mentre martedì potrebbe tornare una maggiore variabilità.

Mattino: qualche nube all’alba e temperature miti

Nelle prime ore della giornata potrà comparire qualche nube sparsa, ma il cielo resterà in prevalenza poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni e le condizioni saranno generalmente favorevoli per gli spostamenti. La temperatura minima si attesterà intorno ai 16°C, mantenendo un clima relativamente mite anche al mattino. I venti saranno moderati da Est, con condizioni più ventilate nelle zone esposte della città e lungo il litorale.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 20°C

Nel pomeriggio le schiarite saranno più ampie e il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, con valori gradevoli per la seconda metà di ottobre. I venti tenderanno ad attenuarsi, provenendo da Ovest-Nordovest. Non sono previste piogge e il tempo resterà stabile, favorendo le attività all’aperto e le passeggiate sul lungomare.

Sera: tempo stabile e mare poco mosso

In serata il cielo dovrebbe mantenersi poco o parzialmente nuvoloso, senza fenomeni attesi. Le condizioni atmosferiche resteranno tranquille e non si segnalano particolari criticità. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.439 metri. Il mare sarà poco mosso, con condizioni complessivamente favorevoli lungo la costa triestina.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 18 ottobre: cieli poco nuvolosi e condizioni stabili;

cieli poco nuvolosi e condizioni stabili; Lunedì 19 ottobre: tempo ancora generalmente stabile, con poche nubi;

tempo ancora generalmente stabile, con poche nubi; Martedì 20 ottobre: maggiore variabilità, con alternanza tra nubi e schiarite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook