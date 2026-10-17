Corsa dei Castelli a Trieste, presentate le nazionali Under 23 e i top runner

TRIESTE – La cerimonia di apertura della Corsa dei Castelli del 17 ottobre ha previsto la presentazione delle squadre nazionali partecipanti alla 4ª International Road Race Under 23 e dei top runner della manifestazione.

Intervenendo all’apertura, l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha detto: “Rivolgo i miei più vivi complimenti agli organizzatori di questa splendida corsa, capace di unire e valorizzare la storia della nostra città. Siamo una piccola regione, ma abbiamo l’ambizione di contribuire affinché lo sport si esprima ai massimi livelli nel nostro territorio, sostenuto dal marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia‘. Vogliamo promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, dai più giovani alle grandi competizioni internazionali, con la determinazione di dimostrarci competitivi anche sullo scenario globale”.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, nello sport agonistico d’eccellenza è importante ricordare ai giovani un grande insegnamento: alle Olimpiadi è certamente importante partecipare, ma è importante anche vincere.

“A questo proposito – ha aggiunto Scoccimarro -, richiamo sempre un episodio di quasi un secolo fa quando, alle Olimpiadi di Berlino, l’atleta afroamericano Jesse Owens vinse diverse medaglie, conquistandone una in particolare grazie all’importante amicizia stretta con il tedesco Luz Long; un legame profondo che durò per tutta la vita. Quella tra Jesse Owens e Luz Long è una bellissima storia di sport e amicizia tra campioni olimpici e mondiali, capace di andare oltre la scomparsa di uno dei due”.

Infine l’assessore ha rivolto agli atleti l’augurio di ambire a raggiungere il gradino più alto del podio, “ma soprattutto che lo sport vi possa accompagnare per tutta la vita – ha concluso – con l’importante lezione che sa trasmettere”.

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