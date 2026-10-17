Trieste, Fedriga ringrazia Prefettura e Questura per gli interventi in piazza Libertà

TRIESTE – Il governatore Massimiliano Fedriga ha ringraziato le autorità di sicurezza per il lavoro svolto a Trieste e ha sostenuto che «Piazza Libertà non poteva essere sottratta ai nostri cittadini». Fedriga ha parlato dagli Stati Uniti, dove si trova in missione istituzionale.

“Ringrazio la Prefettura e la Questura di Trieste per il lavoro quotidiano di contrasto ai fenomeni di illegalità o comunque di tensione che svolgono sul territorio comunale. Le scelte compiute in questi anni hanno permesso di limitare molto questi fenomeni e anche le azioni che continuano ad essere portate avanti diventano sempre più incisive”.

“Un esempio è la scelta fatta su piazza Libertà – così Fedriga – che era diventata area sottratta ai nostri cittadini e dove si svolgeva di fatto una manifestazione costante che vedeva addirittura lo sventolare di bandiere: manifestazioni quotidiane portate avanti senza alcuna autorizzazione. Non solo, proprio in quell’area negli ultimi mesi – ha ricordato il governatore – si sono verificati due accoltellamenti e gli operatori delle associazioni che distribuiscono pasti nella piazza sono stati minacciati da degli spacciatori, fatto che ha anche portato alla sospensione temporanea della distribuzione”.

Secondo Fedriga, “vedere oggi polemiche e strumentalizzazioni sulle dovute regole messe in campo da Prefettura e Questura fa capire che alcune realtà associative che continuano a difendere l’immigrazione irregolare utilizzano la presunta solidarietà come arma politica e vorrebbero una deregulation totale quando si parla di immigrati entrati irregolarmente. Voglio invece ribadire pubblicamente i ringraziamenti ai vertici di Prefettura e Questura e agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente con grande abnegazione”.

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