Ha indagato sui delitti più efferati del Trevigiano: ora il magistrato Michele Permunian arriva a Udine

UDINE – Il magistrato Michele Permunian, 43 anni, originario di Padova, lascia la Procura della Repubblica di Treviso per assumere un nuovo incarico al Tribunale di Udine, dove ricoprirà il ruolo di giudice della Seconda Sezione Civile. Il trasferimento, ufficializzato dal Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, arriva dopo un’intensa attività giudiziaria nella Marca trevigiana, durante la quale il pubblico ministero ha seguito alcuni dei più gravi casi di omicidio degli ultimi anni e importanti indagini sul traffico internazionale di droga.

Otto processi in poco più di un anno

Il bilancio dell’attività di Permunian comprende otto dibattimenti conclusi davanti alla Corte d’Assise in poco più di un anno, di cui cinque per omicidio e tre per violenze sessuali su minori.

Tra i procedimenti più significativi figurano quelli relativi al femminicidio di Vanessa Ballan, avvenuto a Riese Pio X, e al duplice omicidio dei coniugi Pestrin a Paese. Vicende che hanno segnato profondamente la cronaca giudiziaria trevigiana e che hanno visto il magistrato impegnato nella ricostruzione dei fatti e delle responsabilità.

L’inchiesta sull’omicidio di Margherita Ceschin

Tra le indagini più complesse coordinate da Permunian spicca quella sull’omicidio di Margherita Ceschin, la settantenne soffocata nella propria abitazione di Conegliano nel giugno 2023.

L’inchiesta ha richiesto anche la collaborazione dell’Interpol per individuare e arrestare i sicari ingaggiati dall’ex marito della vittima, l’imprenditore vitivinicolo Enzo Lorenzon. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il delitto era stato organizzato per evitare il pagamento di un assegno divorzile da 10mila euro al mese.

Attraverso intercettazioni e l’acquisizione delle dichiarazioni del complice Joel Luciano Lorenzo, il pubblico ministero ha ricostruito un articolato quadro probatorio che ha portato alle condanne all’ergastolo pronunciate dalla Corte d’Assise.

Il sequestro record di 180 chili di cocaina

L’attività del magistrato non si è limitata ai reati contro la persona. Permunian ha infatti coordinato anche importanti indagini contro la criminalità organizzata transnazionale, con particolare attenzione al traffico di sostanze stupefacenti.

All’inizio del 2026, sotto la sua direzione, la Squadra mobile di Treviso ha smantellato un’organizzazione di matrice albanese attiva nel traffico di droga nel Nord Italia. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 180 chilogrammi di cocaina, uno dei risultati più rilevanti della sua attività investigativa.

Il nuovo incarico al Tribunale di Udine

Con il trasferimento in Friuli-Venezia Giulia, Michele Permunian passa dalle funzioni di pubblico ministero a quelle di giudice civile. Il magistrato entrerà nella Seconda Sezione Civile del Tribunale di Udine, aprendo una nuova fase della propria carriera dopo gli anni trascorsi alla Procura di Treviso.

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