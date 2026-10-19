Trieste, previsioni meteo del 20 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per domani, martedì 20 ottobre 2026, sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente nuvolosa, con possibili deboli piogge e un graduale miglioramento atteso in serata. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per buona parte della giornata, mentre le precipitazioni dovrebbero perdere intensità nelle ore serali, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature si manterranno su valori autunnali, con una minima di 13°C e una massima di 17°C. I venti saranno deboli da est-nordest sia al mattino sia al pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per la città, mentre il quadro generale del Friuli Venezia Giulia resterà influenzato da una circolazione depressionaria, che porterà condizioni più instabili soprattutto nelle aree montane.

Mattino: cielo grigio e venti deboli

La mattinata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti. La possibilità di deboli precipitazioni accompagnerà una prima parte della giornata dal carattere tipicamente autunnale, senza particolari variazioni sul fronte termico. La temperatura minima sarà di circa 13°C, mentre i venti soffieranno deboli da est-nordest. Le condizioni saranno quindi relativamente tranquille dal punto di vista del vento, ma la nuvolosità limiterà la presenza del sole.

Pomeriggio: possibili piogge deboli sulla città

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà molto nuvoloso e potranno verificarsi deboli piogge. L’accumulo previsto per l’intera giornata è contenuto, attorno ai 5 mm, ma la distribuzione effettiva delle precipitazioni potrà variare nelle diverse zone del territorio. I venti continueranno a provenire da est-nordest, mantenendosi deboli. La temperatura massima raggiungerà circa 17°C, con un clima fresco ma non particolarmente rigido per la seconda metà di ottobre.

Sera: le piogge si attenuano e arrivano le schiarite

La tendenza per le ore serali è più favorevole. Le precipitazioni dovrebbero progressivamente esaurirsi, con possibili schiarite dopo una giornata caratterizzata da molte nubi. Il miglioramento riguarderà soprattutto la cessazione dei fenomeni, mentre non è possibile escludere del tutto una residua nuvolosità. Per Trieste non sono indicate allerte meteo, ma sarà comunque utile verificare eventuali aggiornamenti nel caso in cui l’evoluzione della perturbazione dovesse cambiare.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 21 ottobre: aumenta l’instabilità, con possibilità di temporali;

aumenta l’instabilità, con possibilità di temporali; Giovedì 22 ottobre: tempo variabile, con possibilità di pioggia debole;

tempo variabile, con possibilità di pioggia debole; Venerdì 23 ottobre: prosegue la variabilità, con possibili precipitazioni leggere.

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