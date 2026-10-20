Trieste, previsioni meteo del 21 ottobre 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per mercoledì 21 ottobre 2026 sarà caratterizzato da una giornata instabile, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge attese per gran parte della giornata. Una circolazione di bassa pressione interesserà il Friuli Venezia Giulia, favorendo condizioni perturbate e precipitazioni diffuse, localmente anche sotto forma di rovescio o temporale. Sul capoluogo giuliano sono previsti circa 13 millimetri di pioggia, con temperature relativamente miti per il periodo: la massima raggiungerà i 21°C, mentre la minima si attesterà sui 18°C. A rendere il quadro più movimentato saranno soprattutto i venti tesi dai quadranti sud-orientali e il mare, previsto mosso. Al momento, per Trieste non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e vento sostenuto da Sudest

Nelle prime ore di mercoledì sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli precipitazioni. Il vento soffierà teso da Sudest, contribuendo a rendere più evidente la sensazione di tempo perturbato, soprattutto nelle aree esposte della città e lungo la costa. Le temperature minime si manterranno intorno ai 18°C, valori piuttosto miti per una mattina di fine ottobre. Le piogge potrebbero proseguire con una certa continuità, anche se l’intensità effettiva potrà variare nel corso delle ore.

Pomeriggio: piogge e venti tesi da Sud-Sudest

Nel pomeriggio il cielo resterà in prevalenza coperto e non si escludono ulteriori precipitazioni. La temperatura massima è prevista intorno ai 21°C, mentre il vento ruoterà da Sud-Sudest, mantenendosi teso. Il contesto regionale sarà ancora segnato dalla bassa pressione, con piogge diffuse e possibilità di rovesci o temporali soprattutto sulle pianure e nelle zone prealpine e alpine. Per Trieste, le indicazioni disponibili confermano soprattutto una giornata grigia, piovosa e ventosa.

Sera: piogge in possibile attenuazione

In serata le precipitazioni sono previste in progressivo assorbimento sul territorio regionale, ma il miglioramento potrebbe essere graduale. A Trieste il cielo potrà restare molto nuvoloso, con la possibilità che la pioggia perda intensità con il passare delle ore. Il mare sarà mosso, un elemento da considerare per chi si sposta lungo la costa o ha in programma attività sul mare.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 22 ottobre: cielo variabile, con possibilità di piogge leggere;

cielo variabile, con possibilità di piogge leggere; Venerdì 23 ottobre: condizioni più stabili, con cielo poco nuvoloso;

condizioni più stabili, con cielo poco nuvoloso; Sabato 24 ottobre: possibile ritorno di piogge deboli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook