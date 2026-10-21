Arpa Fvg presenta a Trieste il nuovo numero di Terra Rara sulla fisica ambientale

TRIESTE – Il numero autunnale di Terra Rara è stato presentato a Trieste il 21 ottobre 2026. Il trimestrale multimediale di divulgazione scientifica è realizzato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Fvg), con la partecipazione dell’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. La pubblicazione è consultabile e scaricabile dal sito dell’Agenzia: www.arpa.fvg.it/terra-rara/.

Nel suo intervento, Scoccimarro ha detto: “L’ambiente non si protegge con la retorica, ma con la cultura. Le politiche ambientali serie non si misurano sulle prossime elezioni, ma sul mondo che lasceremo alle prossime generazioni. Investire nella conoscenza e nell’educazione ambientale significa proteggere il futuro della nostra regione”.

L’assessore ha sottolineato: “Vogliamo dare voce ai dati prodotti dall’Agenzia, trasformandoli in conoscenza accessibile a ogni cittadino – ha sottolineato Scoccimarro -. Di fronte alla disinformazione e a narrazioni ambientali superficiali e ideologiche, Arpa rappresenta un presidio di verità tecnica al servizio della comunità”.

Il Patto per l’educazione ambientale amplia le Giornate regionali a tre settimane

Scoccimarro ha richiamato il primo anno del Patto per l’educazione ambientale, voluto dalla Regione e alla base della Rete regionale. Ha inoltre ricordato l’ampliamento a tre settimane delle Giornate regionali, con eventi diffusi sul territorio e un’offerta formativa più ricca per le scuole.

«Educare i giovani significa formare i cittadini di domani, offrendo strumenti corretti per comprendere i fenomeni e adottare comportamenti responsabili», ha osservato. Per il 2027 Arpa organizzerà inoltre incontri tra i componenti della Rete, ogni mese e mezzo circa, per condividere attività, metodi e approcci.

Terra Rara approfondisce cinque temi della fisica ambientale

Il nuovo numero affronta i temi della fisica ambientale: campi elettromagnetici, rumore delle infrastrutture, radioattività, modellistica e scenari climatici. In chiusura, Scoccimarro ha detto: “Prevedere per proteggere – ha concluso Scoccimarro – significa fornire alle istituzioni gli strumenti per pianificare con lungimiranza”.

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