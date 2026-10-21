Udinese-Milan, Marcenaro designato per la gara del 25 ottobre

UDINESE – È stato designato l’arbitro per Udinese-Milan: sarà Marcenaro, di Genova, a dirigere la partita di domenica 25 ottobre 2026, in programma alle 20.45. Per lui sarà la quarta direzione stagionale in A.

Marcenaro ha diretto i bianconeri in 4 occasioni, con una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Con il Milan conta 3 precedenti: uno è Lazio-Milan 2-2 di questo campionato; il bilancio è di 2 pareggi e una vittoria.

La designazione completa: arbitro, Marcenaro; assistenti, Colarossi e Costanzo; IV ufficiale, Ayroldi; VAR, Pezzuto; AVAR, Aureliano.

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