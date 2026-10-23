Montasio Dop, 40 anni: filiera da 75 milioni al Forum di Codroipo

CODROIPO – Il primo Forum «Montasio Dop: 40 anni di qualità» si è svolto il 23 ottobre 2026 a Villa Manin di Passariano di Codroipo, in occasione dei 40 anni dal riconoscimento della Denominazione di origine protetta. All’incontro, organizzato dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio Dop, ha partecipato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier. La filiera vale circa 75 milioni di euro l’anno e coinvolge oltre 670 aziende zootecniche.

Nel suo intervento, Zannier ha detto: “I quarant’anni della Dop rappresentano un traguardo importante per il Montasio e per il sistema agroalimentare regionale. Questa eccellenza racchiude qualità, storia e identità del Friuli Venezia Giulia, valorizzando il legame con il territorio e una tradizione casearia radicata nel tempo. Il disciplinare, pensato e definito quarant’anni fa, si dimostra ancora oggi valido e capace di garantire elevati standard qualitativi. La sfida resta quella di rafforzare la presenza sui mercati, superando anche i pregiudizi che talvolta hanno associato i formaggi a problematiche per la salute: un tema che va affrontato sulla base delle evidenze scientifiche, considerando le proprietà nutrizionali del prodotto e l’importanza di un consumo equilibrato”.

La filiera del Montasio produce 760mila forme l’anno

Il Consorzio riunisce oltre trenta caseifici e più di 670 aziende zootecniche. La produzione è di circa 760mila forme all’anno e il fatturato si aggira sui 75 milioni di euro. L’export vale circa 4,6 milioni, pari al 7% della produzione; tra i principali mercati ci sono Austria e Germania.

L’assessore ha sottolineato anche il valore non solo economico della filiera. «Questi numeri – ha evidenziato – dimostrano quanto il Montasio sia un patrimonio non soltanto di eccellenza gastronomica, ma anche economico e sociale. Dietro ogni forma ci sono allevatori, produttori e imprese che custodiscono competenze, tradizioni e saper fare, mantenendo vivo un sistema produttivo che contribuisce allo sviluppo dei territori rurali attraverso la sostenibilità delle aziende».

Zannier ha aggiunto: «Investire sul Montasio – ha aggiunto ancora Zannier – significa valorizzare non soltanto il formaggio, ma anche il latte prodotto nelle nostre stalle e l’intero sistema zootecnico regionale. In questi lunghi anni, le diverse Amministrazioni regionali che si sono succedute hanno garantito continuità nel sostegno e negli investimenti, mantenendo una collaborazione costante con il Consorzio. Un impegno che ha permesso dare aiuto alla filiera e promuovere il valore di una produzione profondamente legata al territorio che rappresenta un valore fondamentale per il Friuli Venezia Giulia».

Il Forum ha approfondito la storia del prodotto, il legame con il territorio, le prospettive della filiera e le ricerche scientifiche sulle proprietà nutrizionali del formaggio.

In conclusione, Zannier ha dichiarato: «La sfida – ha concluso Zannier – è continuare a investire in qualità, ricerca e promozione sui mercati. La tutela della Dop e la collaborazione tra gli operatori sono strumenti essenziali per rafforzare ulteriormente il valore del Montasio e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di identità, tradizione e crescita».

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