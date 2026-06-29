Relazioni internazionali e sviluppo, nuova alleanza tra Regione FVG e Corpo consolare di Trieste

La diplomazia territoriale come leva di crescita, ponte culturale e strumento per rafforzare il ruolo internazionale del Friuli-Venezia Giulia. È questo il significato della convenzione siglata a Trieste tra la Regione e il Corpo consolare di Trieste, un accordo che punta a rendere più strutturata la cooperazione con i Paesi rappresentati sul territorio regionale.

La firma è avvenuta nel palazzo della Regione in piazza Unità d’Italia. A sottoscrivere l’intesa sono stati il governatore Massimiliano Fedriga e il decano del Corpo consolare triestino Alessio Semerani, Console generale onorario del Perù. Alla cerimonia ha partecipato anche una delegazione delle 32 rappresentanze consolari che compongono il Corpo consolare di Trieste.

Un accordo per rafforzare i rapporti internazionali

La convenzione nasce con un obiettivo preciso: favorire la conoscenza reciproca tra il Friuli-Venezia Giulia e i Paesi rappresentati dai consolati, promuovendo iniziative comuni nei settori della cultura, dell’economia, della scienza, del turismo, delle relazioni istituzionali e della coesione sociale.

Secondo Fedriga, rafforzare i legami bilaterali con i Paesi presenti sul territorio significa creare un terreno fertile per un interscambio culturale ed economico capace di valorizzare le eccellenze regionali all’estero e, allo stesso tempo, far conoscere meglio in Friuli-Venezia Giulia le realtà internazionali con cui il territorio dialoga.

Il governatore ha sottolineato come la Regione intenda sviluppare iniziative di business mirate, in grado di generare nuove prospettive di crescita e opportunità concrete per cittadini, imprese e istituzioni. In questa visione, la diplomazia non è soltanto uno strumento formale di relazione tra Stati, ma diventa una componente attiva delle politiche territoriali.

Fedriga: «Diplomazia territoriale motore di sviluppo»

Il cuore politico dell’intesa è racchiuso nelle parole del presidente della Regione: la diplomazia territoriale può diventare un motore di sviluppo fondamentale per proiettare il Friuli-Venezia Giulia verso un futuro più interconnesso, competitivo e sicuro.

L’accordo con il Corpo consolare di Trieste si inserisce infatti in una strategia più ampia, che punta a trasformare la posizione geografica della regione da possibile area periferica del Nordest a polo centrale europeo per la logistica, il commercio internazionale e le relazioni economiche.

Trieste, con la sua storia mitteleuropea e marittima, rappresenta in questo senso uno snodo naturale. La presenza di una rete consolare così articolata conferma il ruolo della città come punto di incontro tra Mediterraneo, Europa centrale, Balcani e mercati internazionali.

Il Friuli-Venezia Giulia nei grandi corridoi globali

Nel corso dell’incontro è stato ribadito anche l’impegno della Regione a mantenere un ruolo di primo piano all’interno dei grandi corridoi intercontinentali, tra cui il corridoio Indo-mediterraneo Imec.

Il riferimento non è solo infrastrutturale, ma anche geopolitico ed economico. Per il Friuli-Venezia Giulia significa rafforzare la propria vocazione di piattaforma di collegamento tra aree produttive, porti, mercati e sistemi logistici internazionali.

In un contesto globale segnato da tensioni commerciali, instabilità geopolitiche e trasformazioni delle catene di approvvigionamento, la cooperazione con il corpo diplomatico può rappresentare un fattore di resilienza economica. Fedriga ha infatti ribadito la volontà di rendere questa collaborazione strutturale, trasformandola in un’alleanza stabile e non episodica.

Dialogo annuale e consultazioni tematiche

La convenzione prevede un percorso di lavoro continuativo. Regione e Corpo consolare si impegnano a mantenere un dialogo costante, anche attraverso l’organizzazione di un incontro istituzionale annuale. Sarà un momento ufficiale di confronto, bilancio e programmazione congiunta delle attività.

A questo si aggiungeranno consultazioni tematiche dedicate a questioni specifiche di interesse internazionale, interculturale o diplomatico. L’obiettivo è rendere più efficace il coordinamento tra le istituzioni regionali e le rappresentanze consolari, valorizzando competenze, relazioni e opportunità.

Questa impostazione consente di superare la logica degli eventi isolati, costruendo invece un sistema di relazioni stabile, capace di accompagnare progettualità di medio e lungo periodo.

Cultura, economia, scienza e turismo al centro delle iniziative

Le attività previste dall’intesa potranno svilupparsi in più direzioni. Tra le iniziative programmabili figurano convegni e seminari su temi internazionali, incontri dedicati alle culture dei Paesi rappresentati, forum economici, appuntamenti con stakeholder istituzionali e imprenditoriali, eventi interculturali e progetti nel campo scientifico, educativo e umanitario.

Particolare rilievo assume anche la valorizzazione delle comunità straniere residenti in Friuli-Venezia Giulia. La convenzione, infatti, non guarda soltanto alle relazioni economiche, ma anche alla coesione sociale e alla promozione del dialogo tra culture.

In questo modo, la cooperazione consolare può diventare uno strumento utile sia per l’internazionalizzazione delle imprese regionali sia per la costruzione di una comunità più aperta, consapevole e integrata.

Le 32 rappresentanze consolari presenti a Trieste

Il Corpo consolare di Trieste riunisce 32 rappresentanze, tra Consolati generali di carriera, Consolati generali onorari e Consolati ordinari. Nel dettaglio, sono presenti Consolati generali di carriera di Serbia, Slovenia, Croazia e Romania, Consolati generali onorari di Romania, Perù, Turchia e Grecia, oltre ai Consolati ordinari di altri 24 Paesi.

Una rete diplomatica di questo tipo rappresenta un patrimonio istituzionale rilevante per il Friuli-Venezia Giulia. La nuova convenzione mira proprio a mettere a sistema questa presenza, rafforzando il ruolo internazionale della regione e aprendo nuovi canali di collaborazione.

Trieste e il Friuli-Venezia Giulia verso una diplomazia più concreta

La firma dell’accordo segna dunque un passaggio significativo nella strategia internazionale della Regione. La diplomazia territoriale viene interpretata come una leva concreta per sostenere sviluppo economico, promozione culturale, attrazione di opportunità e consolidamento delle relazioni istituzionali.

Per il Friuli-Venezia Giulia, regione di confine e crocevia naturale di popoli, merci e culture, il rapporto con il Corpo consolare di Trieste può diventare uno degli strumenti chiave per rafforzare la propria identità europea e internazionale.

L’intesa guarda al futuro con una prospettiva precisa: costruire relazioni più solide, aumentare la capacità del territorio di dialogare con il mondo e trasformare la posizione geografica della regione in un vantaggio competitivo sempre più riconoscibile.

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