Addio al caldo in Friuli-Venezia Giulia: scatta l’allerta gialla per temporali e vento forte

Il caldo intenso concede una tregua, ma il cambiamento del tempo potrebbe essere accompagnato da temporali anche di forte intensità e raffiche di vento. Per questo motivo la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia ha emesso un avviso di criticità gialla valido per l’intero territorio regionale, invitando cittadini e amministrazioni a prestare particolare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Quando è in vigore l’allerta

L’avviso sarà valido dalle 12 di mercoledì 1 luglio fino alle 6 di giovedì 2 luglio e riguarda tutte le aree del Friuli-Venezia Giulia, dalla montagna alla pianura fino alla costa.

La criticità è legata al rischio di temporali intensi, che potrebbero determinare situazioni di disagio e criticità localizzate.

Il fronte freddo porta il peggioramento

Secondo il Centro funzionale decentrato, l’anticiclone subtropicale che ha caratterizzato gli ultimi giorni si sta spostando verso est, favorendo l’ingresso di una saccatura sull’Europa centrale.

Nel pomeriggio e nella serata di mercoledì un fronte perturbato attraverserà la regione, seguito da correnti nord-occidentali più fresche e secche. Da quel momento saranno possibili rovesci e temporali sparsi su tutto il Friuli-Venezia Giulia, con la possibilità che alcuni fenomeni risultino particolarmente intensi.

Tra la serata e le prime ore della notte è inoltre previsto vento da nord, con forti raffiche locali soprattutto durante i temporali.

I rischi segnalati dalla Protezione civile

La Protezione civile evidenzia che i temporali potranno provocare criticità localizzate sulla rete idrografica minore e sul sistema di drenaggio urbano. Non si escludono inoltre fenomeni di instabilità dei pendii, possibili interruzioni della viabilità e disagi causati dai colpi di vento.

La fase operativa regionale è di attenzione e viene raccomandata la massima vigilanza ai Comuni e a tutte le componenti del sistema di Protezione civile.

Particolare cautela è richiesta nelle aree campeggio e in occasione di manifestazioni all’aperto, dove potrebbero rendersi necessarie misure tempestive per garantire la sicurezza delle persone.

Il Centro funzionale continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica e potrà diffondere eventuali aggiornamenti qualora le previsioni dovessero cambiare.

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