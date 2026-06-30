Dalla stampa 3D alla formazione, i nuovi ingressi negli spazi TEC4I FVG

UDINE – TEC4I FVG rafforza il proprio ruolo di hub regionale per l’innovazione e consolida la sede di Udine come spazio di riferimento per imprese, startup, professionisti e realtà tecnologiche. Con l’arrivo di METRA 3D, EVOLUTION LIFE e di una terza azienda in fase di ingresso, salgono a 30 gli insediati negli spazi udinesi dell’ente, che oggi mettono a disposizione circa 1.300 metri quadrati tra uffici, laboratori e sale riunioni.

Un ecosistema che attrae nuove imprese

La crescita degli insediamenti conferma l’attrattività di TEC4I FVG non solo come luogo fisico in cui lavorare, ma come ecosistema capace di favorire collaborazioni, sviluppo tecnologico e contaminazione tra competenze diverse. Le nuove realtà che hanno scelto l’hub udinese operano in ambiti differenti, ma condividono la necessità di inserirsi in un contesto strutturato, dotato di servizi e opportunità.

Tra i nuovi ingressi c’è METRA 3D, realtà attiva nel comparto dentale, settore in cui la stampa 3D sta assumendo un ruolo sempre più importante. Anche la terza azienda in arrivo opera nello stesso ambito, confermando l’interesse del settore odontoiatrico e implantologico verso tecnologie avanzate di progettazione e produzione additiva.

Stampa 3D e dentale, un binomio sempre più strategico

Uno degli elementi più rilevanti è la presenza, all’interno di TEC4I FVG, del laboratorio Design e Stampa 3D, considerato un fattore concreto di attrattività per le imprese che lavorano su componenti personalizzati, prototipi e soluzioni ad alto contenuto tecnico.

Nel comparto dentale, e in particolare nell’implantologia, la stampa 3D a metallo permette di realizzare componenti complessi, su misura e con elevati standard qualitativi. È un ambito in cui precisione, personalizzazione e innovazione produttiva diventano elementi decisivi per la competitività delle imprese.

“L’implantologia dentale è uno degli ambiti in cui la stampa 3D a metallo esprime in modo più evidente il proprio potenziale”, ha spiegato Selina Rosset di TEC4I FVG, sottolineando come per le aziende del settore poter contare su un laboratorio attrezzato e su competenze dedicate rappresenti “un’opportunità concreta”.

Nuove tecnologie per prototipazione e sviluppo prodotto

Il laboratorio udinese ha recentemente ampliato anche le proprie dotazioni per la stampa 3D a polimero, con l’introduzione di due nuove macchine: Bambu Lab H2D Pro ed Elegoo Orange Storm Giga. Queste tecnologie si aggiungono alle attrezzature già presenti e consentono di estendere le possibilità operative per attività di prototipazione, sviluppo prodotto e realizzazione di componenti in diversi formati.

Si tratta di un investimento che rafforza la capacità dell’hub di rispondere alle esigenze di imprese in fase di crescita, startup tecnologiche e professionisti che necessitano di strumenti avanzati senza dover sostenere autonomamente tutti i costi di laboratorio.

Non solo tecnologia: il valore dei servizi condivisi

A rendere competitiva la proposta di TEC4I FVG non sono soltanto le dotazioni tecnologiche. Per molte realtà, il valore dell’insediamento è legato anche alla possibilità di usufruire di servizi condivisi già inclusi, come reception, utenze, sale riunioni e parcheggio.

Questo modello consente alle imprese di concentrarsi sul proprio sviluppo, riducendo complessità organizzative e favorendo al tempo stesso l’incontro con altri operatori. L’hub diventa così un luogo in cui lavorare, ma anche costruire relazioni, generare idee e avviare collaborazioni.

Nei giorni scorsi, ad esempio, TEC4I FVG ha organizzato un aperitivo di networking dedicato alle realtà insediate, pensato per stimolare la conoscenza reciproca e creare nuove occasioni di collaborazione tra imprese, professionisti e team tecnologici presenti nella sede udinese.

EVOLUTION LIFE e la formazione professionale

Accanto alle imprese legate al comparto dentale, tra i nuovi insediati figura anche EVOLUTION LIFE, attiva nel settore dei corsi di formazione e aggiornamento professionale. La realtà utilizzerà gli spazi di TEC4I FVG anche per le attività promosse attraverso Evolution Accademia, con percorsi dedicati a crescita personale, creatività e arteterapia.

La presenza di una realtà formativa amplia ulteriormente il profilo dell’hub, che non si limita ad accogliere imprese tecnologiche, ma punta a costruire un ambiente multidisciplinare in cui competenze tecniche, professionali e creative possano dialogare.

Coworking per professionisti, freelance e startup

Oltre agli insediamenti tradizionali, TEC4I FVG ha attivato anche una proposta di coworking rivolta a professionisti, freelance, startup e microimprese che hanno bisogno di una presenza stabile sul territorio, ma non necessariamente di un ufficio esclusivo.

È una formula pensata per intercettare le esigenze di chi lavora in modo flessibile, ma cerca un contesto professionale attrezzato, con servizi e opportunità di relazione. In questo modo, la sede di Udine si conferma un punto di accesso all’innovazione anche per realtà di piccole dimensioni o in fase iniziale.

Udine rafforza il suo ruolo nell’innovazione regionale

Con 30 realtà insediate, TEC4I FVG consolida dunque il proprio ruolo nella crescita dell’ecosistema dell’innovazione in Friuli-Venezia Giulia. La combinazione tra spazi, laboratori, tecnologie, servizi e networking rappresenta un modello sempre più centrale per sostenere lo sviluppo di nuove imprese e l’evoluzione di settori ad alto potenziale.

Il caso della stampa 3D applicata al dentale mostra come l’innovazione possa trovare terreno fertile quando imprese, competenze e infrastrutture specializzate si incontrano nello stesso luogo. Una direzione che, da Udine, guarda alla crescita del tessuto produttivo regionale e alla capacità del Friuli-Venezia Giulia di attrarre nuove realtà imprenditoriali.

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