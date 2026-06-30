Tre incendi in poche ore in Friuli: chiusa l’A23, fiamme anche nei campi tra Remanzacco e Majano

Un pomeriggio segnato da tre incendi nel giro di poche ore ha impegnato lunedì 29 giugno i vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale e le squadre di Protezione civile in diverse zone della provincia di Udine. Le fiamme hanno interessato due terreni agricoli e successivamente lo spartitraffico centrale dell’autostrada A23, tra Udine Sud e Palmanova. In tutti gli episodi non si registrano persone ferite.

Incendio sull’A23 e tratto chiuso al traffico

L’episodio più rilevante si è verificato poco dopo le 18, quando un incendio di sterpaglie è divampato nello spartitraffico centrale della A23, tra gli svincoli di Udine Sud e Palmanova.

Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza è stato disposto il temporaneo blocco dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con una squadra operativa e un’autobotte. Le fiamme sono state domate e l’area è stata successivamente bonificata in circa 30 minuti, permettendo la riapertura del tratto interessato.

Il primo rogo a Remanzacco

Il primo intervento della giornata è scattato attorno alle 16.15 a Remanzacco, in località Case Cudicio, dove un incendio ha coinvolto un terreno agricolo.

Secondo una prima stima effettuata sul posto, le fiamme hanno interessato un’area di circa 150 metri per 60. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti il Corpo forestale regionale e le squadre comunali di Protezione civile di Remanzacco e Moimacco, che hanno collaborato alle operazioni di spegnimento.

Fiamme anche tra Majano e San Daniele

Pochi minuti dopo, intorno alle 16.30, è arrivata una seconda richiesta di intervento per un incendio tra Majano e San Daniele del Friuli.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco e la Stazione forestale di Attimis. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il rogo aveva interessato un campo coltivato a orzo per una superficie di circa mille metri quadrati. Anche in questo caso le fiamme sono state rapidamente spente, senza conseguenze per le persone.

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