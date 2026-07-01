Cividale, controllo della Polizia finisce nel caos: agente ferito e giovane arrestato

Un controllo della Polizia di Stato nato da una segnalazione per una presenza sospetta si è trasformato in una violenta colluttazione, conclusasi con l’arresto di un 24enne e il ferimento di un agente. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 27 giugno a Cividale del Friuli, dove il giovane è stato poi arrestato con diverse accuse e trasferito nel carcere di Udine.

La segnalazione in una corte privata

L’intervento è scattato dopo una chiamata alla sala operativa che segnalava la presenza di un uomo all’interno di una corte privata di via Ristori, nel centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Cividale del Friuli, che hanno raggiunto il giovane per identificarlo. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il 24enne avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e di rispondere alle domande degli operatori.

Gli agenti gli hanno inoltre chiesto più volte se avesse bisogno di assistenza sanitaria, senza ottenere alcuna risposta. A quel punto gli è stato chiesto di seguirli a piedi fino al vicino commissariato.

La colluttazione con gli agenti

Proprio durante il trasferimento la situazione sarebbe improvvisamente degenerata. Secondo la ricostruzione della Polizia, il giovane avrebbe afferrato il capopattuglia dando origine a una colluttazione, nella quale è intervenuto anche il secondo agente.

Il 24enne avrebbe iniziato a scalciare e colpire i poliziotti con gomitate, ferendo il capopattuglia con una gomitata alla spalla e diversi calci agli arti inferiori.

Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo in commissariato. Durante le operazioni è stato richiesto anche il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, poiché il giovane continuava a mantenere un comportamento agitato.

L’arresto e il provvedimento del giudice

Una volta identificato, il 24enne è stato arrestato con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’agente rimasto ferito è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Udine, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni con una prognosi iniziale di dieci giorni.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato accompagnato alla casa circondariale di Udine. Nella giornata successiva, durante l’udienza di convalida, il gip ha disposto nei suoi confronti la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook