Terme di Grado, aperto il parcheggio da 250 posti: ora si guarda al terzo lotto

Grado rafforza la propria vocazione turistica e termale con l’apertura del secondo livello del nuovo parcheggio a servizio delle Terme Marine. La struttura, inaugurata alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e del sindaco Giuseppe Corbatto, mette ora a disposizione 250 posti auto complessivi, diventando un tassello importante nel percorso di rilancio della località.

L’opera era attesa da anni e rappresenta una risposta concreta a una delle esigenze più sentite: migliorare l’accessibilità dell’area termale e, più in generale, dei servizi turistici della città. Il nuovo parcheggio viene infatti concepito come un vero “polmone” a servizio delle Terme, ma anche dell’intera località balneare.

Secondo livello aperto, altri 124 stalli disponibili

Il piano terra del parcheggio era già agibile da giugno 2025, con 126 stalli disponibili. Con l’apertura del primo piano terrazzato si aggiungono ora altri 124 posti auto, portando la capienza complessiva a quota 250.

Secondo la Regione, si tratta di un’infrastruttura strategica perché consente di sostenere la crescita dell’offerta turistica gradese, migliorando la fruibilità di un’area centrale per lo sviluppo del comparto benessere. L’Amministrazione punta inoltre a completare ulteriormente la struttura con una copertura dotata di impianto fotovoltaico, in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione energetica.

Bini: “Un’opera strategica per Grado e per il Friuli-Venezia Giulia”

Durante l’inaugurazione, l’assessore Sergio Emidio Bini ha sottolineato il valore dell’intervento, definendolo un passaggio importante nel percorso di valorizzazione delle Terme Marine.

“Con l’apertura del secondo piano del nuovo parcheggio consegniamo a Grado un’infrastruttura attesa da molti anni, capace di offrire 250 posti auto complessivi a servizio delle Terme Marine e dell’intera località”, ha evidenziato Bini.

L’assessore ha ricordato anche il lavoro portato avanti negli anni e l’accelerazione impressa nel 2024, ringraziando amministratori locali, tecnici, professionisti e struttura regionale per il contributo dato alla realizzazione dell’opera.

Il prossimo passo: terzo lotto delle Terme da 13 milioni di euro

L’inaugurazione del parcheggio guarda però anche ai prossimi cantieri. Al centro dell’attenzione c’è infatti il terzo lotto delle Terme di Grado, per il quale la Regione ha già stanziato 13 milioni di euro.

Bini ha spiegato che la Regione ha predisposto una bozza di accordo di programma con il Comune, relativa ai diritti di superficie dell’area del retrospiaggia, e attende ora le osservazioni dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo è arrivare rapidamente alla sottoscrizione dell’intesa per consentire l’avvio dell’intervento.

Il completamento del percorso amministrativo viene considerato decisivo per dare continuità al progetto di rilancio delle Terme, considerate uno dei principali poli del benessere del Friuli-Venezia Giulia.

Grado punta su turismo, servizi e destagionalizzazione

La strategia regionale mira a rafforzare Grado non solo come meta balneare, ma come destinazione turistica e del benessere durante tutto l’anno. La crescita delle presenze turistiche e il miglioramento della qualità dei servizi sono due elementi che, secondo la Regione, possono consolidare la competitività della città.

Il progetto coinvolge diversi soggetti: Regione, Comune, GIT e associazioni di categoria. La collaborazione istituzionale e territoriale viene indicata come la strada per completare gli interventi e costruire un’offerta più moderna, accessibile e integrata.

Il nuovo parcheggio, in questo quadro, non è soltanto un’opera funzionale alla sosta, ma un’infrastruttura pensata per accompagnare il rilancio complessivo dell’area termale. Con i 13 milioni già stanziati per il terzo lotto, il futuro delle Terme Marine resta uno dei dossier centrali per lo sviluppo turistico di Grado.

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