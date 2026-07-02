Trieste, previsioni meteo del 3 luglio 2026

TRIESTE – Dopo il passaggio dell’instabilità dei giorni precedenti, Trieste ritrova condizioni di tempo stabile grazie al ritorno dell’alta pressione. La giornata di venerdì 3 luglio sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche temporaneo addensamento nelle ore centrali ma senza precipitazioni. Le temperature resteranno gradevoli per il periodo, mentre la ventilazione nord-orientale contribuirà a mantenere l’aria più asciutta rispetto ai giorni scorsi. Anche il mare si presenterà poco mosso, favorendo le attività all’aperto lungo la costa.

Mattino: sole prevalente e clima gradevole

Le prime ore della giornata si apriranno con ampie schiarite e cieli poco nuvolosi, ideali per chi dovrà spostarsi o trascorrere del tempo all’esterno. La temperatura minima sarà di 25°C, accompagnata da venti moderati da Nord-Nordest, capaci di regalare una piacevole sensazione di freschezza. Le condizioni saranno quindi favorevoli sia lungo il litorale sia nelle aree urbane, con una buona visibilità fin dalle prime ore.

Pomeriggio: qualche nube in più ma senza rischio di pioggia

Nel corso delle ore centrali aumenterà leggermente la nuvolosità, con variabilità temporanea che interesserà anche il territorio triestino. Si tratterà tuttavia di addensamenti innocui, senza fenomeni associati. La temperatura raggiungerà una massima di 29°C, valore decisamente più contenuto rispetto alle giornate di caldo intenso registrate recentemente. I venti ruoteranno da Nordovest, mantenendosi moderati e contribuendo a rendere il clima piacevole.

Sera: schiarite e condizioni ideali sul litorale

Con il passare delle ore serali la nuvolosità tenderà nuovamente ad attenuarsi, lasciando spazio a ampie schiarite. Il tempo resterà stabile e asciutto per tutta la serata. Il mare poco mosso favorirà le attività lungo la costa e le passeggiate sul lungomare, mentre l’assenza di allerte meteo renderà la situazione particolarmente tranquilla.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 4 luglio: cielo poco nuvoloso o soleggiato, con condizioni stabili e temperature in lieve aumento;

cielo poco nuvoloso o soleggiato, con condizioni stabili e temperature in lieve aumento; Domenica 5 luglio: proseguirà il dominio dell’alta pressione con tempo in prevalenza soleggiato, ideale per le attività all’aperto e le giornate al mare;

proseguirà il dominio dell’alta pressione con tempo in prevalenza soleggiato, ideale per le attività all’aperto e le giornate al mare; Lunedì 6 luglio: il quadro meteorologico rimarrà stabile, con sole prevalente e poche nubi di passaggio, senza precipitazioni significative.

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