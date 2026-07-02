Udine, previsioni meteo del 3 luglio 2026

UDINE – Dopo una fase caratterizzata da una maggiore variabilità, Udine ritrova condizioni di tempo stabile grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord-Est. Venerdì 3 luglio sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli poco nuvolosi e soltanto qualche modesto addensamento nel corso del pomeriggio, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli, accompagnate da una ventilazione debole che renderà il clima ideale per le attività all’aperto. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: cielo sereno e aria fresca nelle prime ore

La giornata inizierà con ampie schiarite e cieli in prevalenza poco nuvolosi. Le temperature saranno piuttosto gradevoli, con una minima di 19°C, valore che garantirà un risveglio fresco rispetto alle giornate più calde della scorsa settimana. I venti deboli da Nord-Nordest accompagneranno le prime ore del giorno favorendo una buona qualità dell’aria e condizioni ottimali per gli spostamenti, le passeggiate e le attività sportive.

Pomeriggio: sole prevalente e caldo moderato

Con il trascorrere delle ore il sole continuerà a dominare la scena, mentre soltanto qualche nube di passaggio interesserà il territorio friulano senza particolari conseguenze. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, segnando un ritorno a valori estivi ma senza eccessi. Nel pomeriggio i venti ruoteranno da Sudovest, mantenendosi moderati e contribuendo a mantenere il clima piacevole. L’assenza di precipitazioni renderà favorevoli tutte le attività all’aperto, dagli eventi cittadini alle escursioni nelle aree collinari e montane della provincia.

Sera: tempo stabile e cielo poco nuvoloso

In serata il tempo rimarrà stabile, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire, regalando condizioni ideali per trascorrere la serata all’aperto. Non sono previsti fenomeni significativi né criticità meteorologiche, confermando una giornata complessivamente tranquilla su tutto il territorio udinese.

Tendenza meteo Udine

Sabato 4 luglio: cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature in lieve aumento durante il pomeriggio;

cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite e temperature in lieve aumento durante il pomeriggio; Domenica 5 luglio: l’alta pressione continuerà a garantire tempo soleggiato, ideale per gite, escursioni e attività all’aria aperta;

l’alta pressione continuerà a garantire tempo soleggiato, ideale per gite, escursioni e attività all’aria aperta; Lunedì 6 luglio: si manterranno condizioni stabili, con sole prevalente e soltanto qualche nube innocua nelle ore più calde.

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