Trieste, previsioni meteo del 8 luglio 2026

TRIESTE – Dopo il passaggio di una lieve nuvolosità, il tempo torna gradualmente a stabilizzarsi sul litorale giuliano. Mercoledì 8 luglio sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni. Nel corso della serata il cielo tenderà ad aprirsi con ampi rasserenamenti, mentre il clima resterà gradevole grazie a temperature contenute rispetto ai giorni precedenti. Il mare si manterrà poco mosso e le condizioni saranno favorevoli per le attività all’aperto.

Mattino: nuvolosità irregolare ma tempo asciutto

La giornata inizierà con alternanza di sole e nubi, un quadro tipico delle fasi di transizione anticiclonica. La temperatura minima sarà di 25°C, mentre i venti deboli da Est-Sudest accompagneranno il risveglio lungo la costa e sul Carso. Non sono previste precipitazioni e la visibilità resterà buona.

Pomeriggio: schiarite sempre più ampie sul Golfo

Nel corso del pomeriggio il sole troverà sempre più spazio, anche se resterà qualche addensamento nuvoloso locale. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, rendendo il clima piacevole e meno afoso rispetto ad altre aree del Nord Italia. I venti moderati da Ovest-Nordovest favoriranno un ricambio d’aria, mentre il mare resterà poco mosso, ideale per chi sceglierà di trascorrere la giornata in spiaggia o in barca.

Sera: ampi rasserenamenti e clima stabile

La fase più stabile della giornata arriverà dopo il tramonto, quando il cielo diventerà progressivamente sereno o poco nuvoloso. Le temperature caleranno lentamente mantenendo un clima gradevole anche nelle ore serali. Non sono previste allerte meteo né fenomeni di rilievo.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 9 luglio: tempo soleggiato, con cielo sereno e temperature in lieve aumento;

tempo soleggiato, con cielo sereno e temperature in lieve aumento; Venerdì 10 luglio: ancora soleggiato, ideale per attività all’aperto e giornate al mare;

ancora soleggiato, ideale per attività all’aperto e giornate al mare; Sabato 11 luglio: possibile aumento dell’instabilità con temporali sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera.

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