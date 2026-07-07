Udine, previsioni meteo del 8 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione torna a rafforzarsi anche sul Friuli centrale e porterà una giornata tipicamente estiva su Udine. Mercoledì 8 luglio sarà caratterizzato da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento nelle ore pomeridiane che non comprometterà la stabilità atmosferica. Il sole sarà protagonista per gran parte della giornata e le temperature saliranno fino a 32°C, accompagnate da condizioni di afa soprattutto nelle ore centrali.

Una mattinata luminosa con poche nubi

Le prime ore del giorno trascorreranno all’insegna del bel tempo, con ampie schiarite e una nuvolosità poco significativa. La temperatura minima sarà di 21°C, garantendo un risveglio piacevole. I venti deboli da Nord-Nordest accompagneranno la mattinata mantenendo un clima stabile e asciutto su tutta la pianura friulana.

Pomeriggio caldo ma senza precipitazioni

Nel pomeriggio aumenterà leggermente la nuvolosità, soprattutto nelle aree interne, ma il sole continuerà a prevalere e non sono attese piogge. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, valori pienamente estivi ma inferiori rispetto a quelli registrati in alcune zone della Pianura Padana. I venti moderati da Sud favoriranno un leggero ricambio d’aria, anche se nelle ore più calde il disagio dovuto all’afa potrà risultare evidente.

Serata tranquilla e condizioni ancora stabili

Con il tramonto il cielo tornerà progressivamente più sgombro da nubi, regalando una serata ideale per eventi e attività all’aperto. Le temperature inizieranno a diminuire lentamente, mentre non sono previsti fenomeni significativi. L’allerta afa rimarrà comunque il principale elemento da considerare durante tutta la giornata.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 9 luglio: prevalenza di cielo poco nuvoloso, con clima caldo e asciutto;

prevalenza di cielo poco nuvoloso, con clima caldo e asciutto; Venerdì 10 luglio: ancora poco nuvoloso, senza precipitazioni significative;

ancora poco nuvoloso, senza precipitazioni significative; Sabato 11 luglio: tempo variabile, con nuvolosità più presente ma fenomeni generalmente limitati.

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