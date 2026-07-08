Trieste, previsioni meteo del 9 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione continua a garantire condizioni generalmente favorevoli sul Friuli Venezia Giulia, anche se iniziano a comparire i primi segnali di un lieve cambiamento. Giovedì 9 luglio a Trieste sarà caratterizzato da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più consistente previsto verso sera. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non sono attese precipitazioni e il clima resterà gradevole, con una temperatura massima di 27°C e mare poco mosso.

Mattinata luminosa con ventilazione moderata

La giornata inizierà con ampie schiarite alternate a qualche nube, ma il sole riuscirà comunque a farsi spazio per buona parte della mattinata. Le temperature minime si attesteranno sui 24°C, mentre i venti moderati da Est-Nordest renderanno il clima piacevole anche lungo il litorale. Il mare si presenterà poco mosso, favorendo le attività balneari e la navigazione.

Pomeriggio stabile con nubi in graduale aumento

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà lentamente ad aumentare, senza però compromettere la stabilità atmosferica. La temperatura massima raggiungerà i 27°C, valori pienamente in linea con la media del periodo e decisamente più gradevoli rispetto alle aree interne della regione. I venti moderati da Ovest-Nordovest accompagneranno la seconda parte della giornata contribuendo a mantenere un clima confortevole.

Serata con più nubi ma tempo asciutto

Dalla sera il cielo si presenterà più nuvoloso rispetto alle ore precedenti, in conseguenza dell’arrivo di aria leggermente più umida. Nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, non sono previste piogge e le condizioni resteranno favorevoli per le attività all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 10 luglio: giornata prevalentemente soleggiata, con condizioni ancora stabili;

giornata prevalentemente soleggiata, con condizioni ancora stabili; Sabato 11 luglio: possibile arrivo di piogge leggere, soprattutto tra pomeriggio e sera;

possibile arrivo di piogge leggere, soprattutto tra pomeriggio e sera; Domenica 12 luglio: ancora possibili deboli precipitazioni, alternate a schiarite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook