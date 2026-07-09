Trieste, previsioni meteo del 10 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione continua a interessare il Friuli Venezia Giulia, favorendo condizioni di tempo stabile anche su Trieste. Venerdì 10 luglio sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi e da un progressivo miglioramento nel corso della giornata, con schiarite sempre più ampie fino alla sera. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature resteranno piacevoli grazie all’influenza del mare, con una massima di 28°C e una minima di 25°C.

Mattina tra sole e qualche nube

Le prime ore della giornata vedranno la presenza di qualche nube sparsa, destinata però a lasciare gradualmente spazio a condizioni più soleggiate. La temperatura minima sarà di 25°C, mentre i venti moderati da Est-Sudest manterranno una piacevole ventilazione lungo la costa. Il mare sarà poco mosso, ideale per chi ha in programma una giornata in spiaggia o attività nautiche.

Pomeriggio stabile con ampie schiarite

Nel corso del pomeriggio il cielo tenderà a diventare sempre più limpido, con condizioni di tempo asciutto e stabile. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, garantendo un clima estivo ma senza eccessi. I venti moderati da Ovest accompagneranno la seconda parte della giornata, contribuendo a mantenere una sensazione di comfort.

Serata serena e condizioni favorevoli

La giornata si concluderà con cieli sereni o poco nuvolosi, grazie al progressivo diradamento della copertura nuvolosa. L’assenza di precipitazioni renderà la serata ideale per passeggiate sul lungomare, eventi all’aperto e attività serali.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 11 luglio: possibilità di piogge leggere, alternate a pause asciutte;

possibilità di piogge leggere, alternate a pause asciutte; Domenica 12 luglio: ancora deboli precipitazioni possibili, soprattutto a carattere intermittente;

ancora deboli precipitazioni possibili, soprattutto a carattere intermittente; Lunedì 13 luglio: ritorno del sole, con tempo stabile e clima gradevole.

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