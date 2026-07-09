Udine, previsioni meteo del 10 luglio 2026

UDINE – Su Udine il tempo resterà nel complesso favorevole anche nella giornata di venerdì 10 luglio, grazie all’influenza dell’alta pressione che continuerà a garantire condizioni prevalentemente stabili. La giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche nube presente soprattutto durante la mattinata e un progressivo miglioramento verso sera. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature rimarranno pienamente estive con una massima di 31°C e una minima di 21°C.

Una mattinata con nubi sparse e clima piacevole

Le prime ore del giorno saranno contraddistinte da un cielo poco nuvoloso, con alcuni addensamenti temporanei che non limiteranno in modo significativo gli spazi di sole. La temperatura minima sarà di 21°C, garantendo un risveglio gradevole. I venti deboli da Sud-Sudest accompagneranno la mattinata mantenendo un’atmosfera stabile e asciutta.

Pomeriggio estivo con ampie schiarite

Con il trascorrere delle ore la nuvolosità tenderà gradualmente a diradarsi, lasciando spazio a un cielo più luminoso. La temperatura massima raggiungerà i 31°C, valori tipicamente estivi ma senza eccessi. I venti moderati da Sud-Sudovest favoriranno un leggero ricambio d’aria, rendendo il caldo più sopportabile rispetto ai giorni più afosi.

Serata stabile e cielo quasi sereno

Nel corso della serata il cielo diventerà sereno o poco nuvoloso, grazie al definitivo allontanamento degli addensamenti presenti durante la giornata. Le condizioni rimarranno asciutte e favorevoli per eventi all’aperto, passeggiate e attività serali.

Tendenza meteo Udine

Sabato 11 luglio: giornata variabile, con possibili temporali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera;

giornata variabile, con possibili temporali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera; Domenica 12 luglio: ritorno del sole, con tempo stabile e clima gradevole;

ritorno del sole, con tempo stabile e clima gradevole; Lunedì 13 luglio: ancora soleggiato, con condizioni favorevoli e temperature estive.

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