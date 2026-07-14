Trieste, previsioni meteo del 15 luglio 2026

TRIESTE – Dopo le condizioni variabili dei giorni scorsi, martedì 15 luglio porterà su Trieste una giornata tipicamente estiva. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata, con sole prevalente e nessuna precipitazione prevista. Le temperature resteranno gradevoli, con una massima di 29°C e una minima di 27°C, mentre il mare quasi calmo renderà favorevoli le condizioni lungo tutta la costa triestina.

Mattinata luminosa e clima ideale

La giornata inizierà all’insegna della stabilità atmosferica. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con una temperatura minima di 27°C. I venti moderati da Ovest-Nordovest garantiranno una piacevole ventilazione, limitando la sensazione di afa tipica delle giornate estive.

Pomeriggio soleggiato con mare quasi calmo

Anche durante il pomeriggio il tempo resterà stabile. La temperatura massima raggiungerà i 29°C, accompagnata da un cielo in prevalenza limpido. Il mare quasi calmo favorirà le attività balneari e le uscite in barca, mentre la ventilazione occidentale continuerà a mantenere il clima gradevole.

Serata tranquilla con qualche nube innocua

Nel corso della serata potranno transitare alcuni modesti addensamenti nuvolosi, senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. Le condizioni rimarranno infatti asciutte e stabili, ideali per eventi e iniziative all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 16 luglio: tempo variabile, con possibilità di piogge leggere;

tempo variabile, con possibilità di piogge leggere; Venerdì 17 luglio: prevalenza di sole e condizioni nuovamente stabili;

prevalenza di sole e condizioni nuovamente stabili; Sabato 18 luglio: possibile aumento dell’instabilità con temporali, soprattutto tra pomeriggio e sera.

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