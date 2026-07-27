Trieste, previsioni meteo del 28 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione consolida la propria presenza sul Friuli Venezia Giulia e regala a Trieste una giornata all’insegna della stabilità atmosferica. Le previsioni per martedì 28 luglio indicano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature gradevoli rispetto ai giorni più caldi dell’estate. I valori oscilleranno tra una minima di 24°C e una massima di 29°C, accompagnati da una ventilazione sostenuta che contribuirà a rendere il clima più confortevole. Non sono previste allerte meteo.

Mattinata con sole prevalente e qualche nube passeggera

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni generalmente favorevoli. Su Trieste il cielo si presenterà poco nuvoloso, con la presenza di qualche addensamento nelle ore mattutine destinato però a dissolversi rapidamente. La temperatura minima di 24°C garantirà un risveglio mite, mentre i venti tesi da Est accompagneranno l’inizio della giornata, regalando una piacevole sensazione di freschezza soprattutto lungo il litorale. Il mare sarà poco mosso, favorendo le attività balneari e la navigazione.

Pomeriggio stabile con massime intorno ai 29°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà pienamente estivo. Il sole continuerà a dominare il panorama sul capoluogo giuliano, con temperature massime fino a 29°C e un’atmosfera asciutta. I venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, mantenendosi tesi e contribuendo a limitare la sensazione di caldo anche nelle ore centrali. Lo zero termico raggiungerà circa 4.793 metri, indice della presenza di aria stabile su tutto il Nord-Est.

Serata serena e condizioni ideali sul litorale

Con il passare delle ore il cielo tenderà a diventare ancora più limpido. Le schiarite saranno sempre più ampie e la serata trascorrerà con tempo asciutto, brezze piacevoli e un mare poco mosso, condizioni ideali per passeggiate sul lungomare, eventi all’aperto e attività turistiche.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 29 luglio: giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e clima stabile;

giornata soleggiata, con cielo in prevalenza sereno e clima stabile; Giovedì 30 luglio: continuerà il bel tempo, con sole prevalente e temperature estive senza eccessi;

continuerà il bel tempo, con sole prevalente e temperature estive senza eccessi; Venerdì 31 luglio: condizioni ancora soleggiate e asciutte, ideali per chi trascorrerà il tempo all’aperto o sulle spiagge.

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