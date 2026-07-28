Trieste, previsioni meteo del 29 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione continua a dominare il Friuli Venezia Giulia, regalando a Trieste una giornata tipicamente estiva all’insegna del sole e della stabilità atmosferica. Le previsioni per mercoledì 29 luglio 2026 indicano bel tempo per l’intera giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi e nessun rischio di precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 24°C e una massima di 30°C, valori gradevoli grazie alla ventilazione presente lungo la costa. Non sono previste allerte meteo, mentre il mare sarà quasi calmo, ideale per chi ha in programma una giornata in spiaggia o in barca.

Mattinata luminosa con Bora moderata e clima piacevole

Il risveglio sarà accompagnato da condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il capoluogo giuliano. Il cielo si presenterà sereno, con un sole protagonista fin dalle prime ore del mattino. La temperatura minima di 24°C garantirà un clima già mite, mentre i venti tesi da Est manterranno l’aria più asciutta e gradevole rispetto ad altre zone del Nord-Est. Il mare quasi calmo offrirà condizioni ideali per la balneazione, gli sport acquatici e le escursioni lungo la costa.

Pomeriggio stabile con temperature fino a 30°C

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà pienamente estivo. Il sole continuerà a dominare il cielo, accompagnato soltanto da qualche nube di scarsa consistenza. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre i venti ruoteranno da Ovest-Nordovest, mantenendosi moderati e contribuendo a rendere il caldo più sopportabile. Lo zero termico si porterà fino a circa 4.733 metri, confermando la presenza di aria stabile e molto mite anche sulle aree montane.

Serata tranquilla con qualche velatura senza conseguenze

Nel corso della serata potranno transitare alcuni innocui addensamenti nuvolosi, ma il quadro meteorologico resterà stabile. Non sono previste precipitazioni e il cielo manterrà ampie schiarite, favorendo una serata ideale per passeggiate sul lungomare, eventi estivi e cene all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 30 luglio: giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature pienamente estive;

giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature pienamente estive; Venerdì 31 luglio: continuerà il bel tempo, con sole prevalente e condizioni asciutte su tutto il litorale;

continuerà il bel tempo, con sole prevalente e condizioni asciutte su tutto il litorale; Sabato 1 agosto: ancora tempo stabile e soleggiato, con mare generalmente tranquillo e clima ideale per le attività all’aperto.

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