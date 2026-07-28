Udine, previsioni meteo del 29 luglio 2026

UDINE – L’alta pressione continua a rafforzarsi sul Friuli Venezia Giulia, garantendo una giornata stabile e pienamente estiva anche su Udine. Le previsioni per mercoledì 29 luglio 2026 indicano tempo soleggiato per gran parte della giornata, con il passaggio di qualche velatura soltanto in serata. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori compresi tra una minima di 21°C e una massima di 34°C. Il caldo intenso manterrà attiva l’allerta meteo per afa, soprattutto nelle ore centrali e nel primo pomeriggio.

Mattinata luminosa con temperature in rapido aumento

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche decisamente favorevoli. Su Udine il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con il sole protagonista fin dalle prime ore del mattino. La temperatura minima di 21°C garantirà un risveglio già mite, mentre i venti moderati da Nord-Nordest favoriranno una leggera ventilazione nelle prime ore del giorno. Con il passare della mattinata il caldo aumenterà rapidamente, rendendo consigliabile evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali.

Pomeriggio stabile con caldo intenso e massime fino a 34°C

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile. Il cielo continuerà a presentarsi prevalentemente soleggiato, mentre la temperatura massima raggiungerà i 34°C, facendo percepire condizioni di caldo intenso soprattutto nelle aree urbane. I venti moderati da Sudovest garantiranno una moderata circolazione dell’aria, senza però attenuare sensibilmente la sensazione di afa. Lo zero termico salirà fino a circa 4.678 metri, confermando la presenza di una massa d’aria molto calda anche sui rilievi montani.

Serata con velature in transito ma tempo asciutto

Dopo una giornata dominata dal sole, in serata potranno transitare alcune velature di alta quota. Si tratterà di un aumento della nuvolosità del tutto innocuo, che non comporterà precipitazioni. Le temperature resteranno elevate anche dopo il tramonto, favorendo una serata dal clima tipicamente estivo.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 30 luglio: giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature ancora elevate;

giornata soleggiata, con cielo sereno e temperature ancora elevate; Venerdì 31 luglio: il bel tempo continuerà, accompagnato da condizioni asciutte e clima pienamente estivo;

il bel tempo continuerà, accompagnato da condizioni asciutte e clima pienamente estivo; Sabato 1 agosto: ancora sole prevalente, con temperature elevate e assenza di precipitazioni.

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