Trieste, previsioni meteo del 30 luglio 2026

TRIESTE – L’alta pressione continua a garantire condizioni di assoluta stabilità sul Friuli Venezia Giulia e regalerà a Trieste una giornata ideale per chi ha in programma di trascorrere del tempo all’aperto. Le previsioni per giovedì 30 luglio 2026 indicano infatti cielo sereno o poco nuvoloso, sole splendente e assenza di precipitazioni per l’intero arco della giornata. Le temperature resteranno gradevoli per il periodo, con una minima di 25°C e una massima di 30°C, accompagnate da una ventilazione moderata che renderà il caldo più sopportabile. Non sono previste allerte meteo, mentre il mare sarà quasi calmo, perfetto per le attività lungo la costa.

Mattinata luminosa con ventilazione da Ovest-Nordovest

Il giovedì inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il territorio triestino. Il cielo si presenterà sereno, con il sole protagonista fin dalle prime ore del mattino. La temperatura minima di 25°C garantirà un risveglio mite, mentre i venti moderati da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria più fresca rispetto alle aree interne della regione. Il mare quasi calmo offrirà condizioni ottimali per la balneazione, le uscite in barca e le passeggiate lungo il litorale.

Pomeriggio stabile con massime intorno ai 30°C

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a mantenersi stabile. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, accompagnata da un cielo prevalentemente limpido e da una ventilazione ancora moderata da Ovest-Nordovest, capace di mitigare il caldo nelle zone costiere. Lo zero termico salirà fino a circa 4.522 metri, confermando la presenza di una massa d’aria stabile e tipicamente estiva anche sulle aree montane del Friuli Venezia Giulia. L’assenza di precipitazioni renderà la giornata favorevole anche per eventi, escursioni e attività turistiche.

Serata tranquilla con cielo sereno

La giornata si concluderà senza variazioni significative. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature gradevoli e una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. Le condizioni saranno ideali per vivere il lungomare e il centro cittadino.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 31 luglio: sarà una giornata soleggiata, con cielo sereno e clima pienamente estivo;

sarà una giornata soleggiata, con cielo sereno e clima pienamente estivo; Sabato 1 agosto: sono attese condizioni poco nuvolose, senza precipitazioni e con temperature stabili;

sono attese condizioni poco nuvolose, senza precipitazioni e con temperature stabili; Domenica 2 agosto: continuerà il tempo asciutto, con sole prevalente e qualche nube di passaggio senza conseguenze.

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