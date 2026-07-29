Udine, previsioni meteo del 30 luglio 2026

UDINE – L’estate entra nel vivo anche sul territorio friulano. Le previsioni meteo per giovedì 30 luglio 2026 confermano una giornata caratterizzata da tempo stabile, sole splendente e temperature molto elevate su Udine e provincia. Grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione, non sono previste precipitazioni e il cielo resterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 22°C e una massima di 36°C, mentre permane l’allerta meteo per afa, soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Mattinata soleggiata con clima già molto caldo

Il risveglio sarà accompagnato da un cielo limpido e da condizioni meteorologiche pienamente estive. La temperatura minima di 22°C garantirà un inizio di giornata già mite, mentre i venti deboli provenienti da Nord favoriranno una leggera ventilazione nelle prime ore del mattino. L’irraggiamento solare contribuirà però a far aumentare rapidamente le temperature, con una sensazione di caldo che diventerà sempre più marcata. La visibilità sarà ottima su tutto il territorio, favorendo gli spostamenti e le attività all’aperto.

Pomeriggio rovente con massime fino a 36°C

Nella seconda parte della giornata il caldo raggiungerà la sua massima intensità. Il cielo resterà sereno, senza alcun rischio di pioggia, mentre la temperatura massima toccherà i 36°C, rendendo l’afa particolarmente intensa nei centri urbani. Nel pomeriggio i venti moderati da Ovest-Sudovest offriranno un lieve ricambio d’aria, ma non saranno sufficienti a mitigare sensibilmente la calura. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.474 metri, confermando la presenza di aria molto calda anche sulle aree montuose del Friuli. Nelle ore più calde sarà consigliabile limitare le attività fisiche all’aperto, bere molta acqua e cercare ambienti freschi durante il pomeriggio.

Serata stabile e ancora estiva

La giornata si concluderà senza variazioni del quadro meteorologico. Il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature che diminuiranno lentamente dopo il tramonto, mantenendo comunque un clima caldo e tipicamente estivo fino a tarda sera.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 31 luglio: il tempo sarà soleggiato, con cielo sereno e temperature ancora elevate;

il tempo sarà soleggiato, con cielo sereno e temperature ancora elevate; Sabato 1 agosto: sono attese condizioni poco nuvolose, senza precipitazioni e con caldo persistente;

sono attese condizioni poco nuvolose, senza precipitazioni e con caldo persistente; Domenica 2 agosto: proseguirà il tempo stabile, con sole prevalente e qualche nube di passaggio senza conseguenze.

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