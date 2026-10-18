Udinese-Lecce 0-3, bianconeri sconfitti al Bluenergy Stadium

UDINE – L’Udinese perde 0-3 contro il Lecce al Bluenergy Stadium sabato 17 ottobre 2026. Il resoconto del club definisce opaca la prova degli uomini di Runjaic. Nella formazione bianconera David Alaba è partito titolare per la prima volta. Le due squadre arrivavano alla partita con la stessa necessità di fare punti.

Nei primi dieci minuti entrambe le squadre provano ad attaccare, ma l’unico tiro è quello di Chakvetadze, bloccato da Falcone. All’11’ il Lecce passa in vantaggio con il colpo di testa di Gaspar su calcio d’angolo. Dopo circa dieci minuti, Solet prova a pareggiare con una conclusione dal limite.

L’Udinese cerca di costruire l’azione del pareggio, ma al 33’ il Lecce raddoppia: N’Dri si trova sulla traiettoria del colpo di testa di Tiago Gabriel e, fortunato nella deviazione, spiazza Okoye.

Nei minuti successivi i salentini sfiorano la terza rete: Fatah entra in area e conclude alto, poi N’Dri raccoglie un pallone vagante in area e calcia; Okoye para in due tempi. Tra le due occasioni avversarie, Davis entra in area dalla destra ma colpisce l’esterno della rete.

Nel finale del primo tempo Okoye è protagonista di un doppio intervento su N’Dri e sul tentativo di tap-in di Geubbels. Il portiere para anche la conclusione dalla destra dell’area piccola di Kaba. Nel recupero Geubbels ha un’altra occasione a tu per tu con Okoye, ma calcia a lato.

Il Lecce segna ancora in ripartenza e chiude sullo 0-3

Il Lecce mantiene lo stesso ritmo nei primi istanti della ripresa, poi i bianconeri provano a guadagnare campo. Al 10’ del secondo tempo i salentini ripartono con Geubbels, servito davanti a Okoye, che non riesce a battere il portiere.

Poco prima dell’ora di gioco viene annullata per fuorigioco una rete di Piotrowski. Dall’altra parte, Geubbels si presenta per la terza volta a tu per tu con Okoye, che si distende e para.

Da metà ripresa l’Udinese si spinge in avanti alla ricerca del gol, ma il Lecce chiude gli spazi. Nel finale gli ospiti segnano la terza rete in ripartenza con Siebert. Qualche minuto prima, in una situazione analoga, Esteban aveva colpito il palo. Sotto di tre reti, gli uomini di Runjaic tentano ancora con Gomez, che di testa manda alto sopra la traversa.

Il risultato finale lascia i bianconeri a quattro punti in classifica. Il prossimo impegno sarà il secondo match casalingo consecutivo: domenica 25 ottobre l’Udinese affronterà il Milan.

Formazioni, cambi e statistiche di Udinese-Lecce

Tabellino Udinese-Lecce. Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba (dal 1’ st Palma), Ebosse (dal 18’ st Zanoli); Vojvoda, Karlstrom (cap.), Zarraga (dal 1’ st Piotrowski), Kamara (dal 1’ st Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze (dal 18’ st Gomez); Davis.

Udinese, a disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Bertola, Abankwah, Kabasele, Miller, Vinciati e Jovanovic. Allenatore: Runjaic.

Lecce (4-3-3): Falcone (cap.); Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (dal 41’ pt Kaba), Ngom, Maleh (dal 36’ st Siebert); N’Dri (dal 36’ st Monteiro), Geubbels (dal 24’ st Esteban), Fatah (dal 24’ st Pierotti).

Lecce, a disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Gorter e Scott. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Guida. Assistenti: Dei Giudici e Mokhtar. IV ufficiale: Bonacina. VAR: Di Paolo. AVAR: Baroni.

Marcatori: Gaspar (L) all’11’ pt, N’Dri (L) al 33’ pt, Siebert (L) al 41’ st. Ammoniti: Kamara (U) al 43’ pt. Espulsi: nessuno. Recupero: 2’ nel primo tempo e 3’ nel secondo tempo.

Biglietti: 8.953. Incasso: 98.939 €. Abbonamenti: 14.222. Rateo abbonamenti: 161.733 €. Spettatori totali: 23.175. Incasso totale: 260.672 €.

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