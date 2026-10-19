Torna TriestEspresso Expo: dal 21 al 23 ottobre il mondo del caffè si incontra a Trieste

Trieste si prepara a diventare il punto d’incontro internazionale del mondo del caffè. Da mercoledì 21 a venerdì 23 ottobre 2026 torna TriestEspresso Expo, la manifestazione biennale dedicata all’espresso e all’intera filiera produttiva, giunta alla sua dodicesima edizione. Ad accoglierla sarà il Generali Convention Center, nel Porto Vecchio, dove aziende, torrefattori, importatori, distributori e professionisti del settore si confronteranno sulle trasformazioni del mercato e sulle nuove opportunità commerciali.

Tre giornate, dalle 9.30 alle 18, che affiancheranno all’esposizione incontri internazionali, approfondimenti scientifici, dimostrazioni e competizioni tra baristi, rafforzando il legame tra Trieste e uno dei settori più rappresentativi della sua storia economica.

Trieste e il caffè, un legame che attraversa i secoli

Non è casuale che la manifestazione si svolga proprio nel capoluogo giuliano. Grazie alla sua posizione strategica e alla vocazione commerciale del porto, Trieste ha sviluppato nel tempo una filiera del caffè particolarmente articolata, che comprende importazione della materia prima, logistica, lavorazione, torrefazione, distribuzione e ricerca.

Nato nel 2002, TriestEspresso Expo rappresenta una vetrina internazionale per queste attività. Nell’ultima edizione ha accolto visitatori provenienti da 51 Paesi, un risultato che testimonia la capacità della manifestazione di richiamare operatori anche da mercati lontani.

L’edizione 2026 punta in particolare a rafforzare le relazioni con l’Europa centro-orientale, i Balcani e i Paesi del Mediterraneo, territori considerati strategici per l’espansione commerciale delle imprese del settore.

Le novità del 2026: dalle macchine domestiche agli incontri con i buyer

Tra le principali novità figurano due nuove aree espositive specializzate. La prima, Home & Expert Consumer, sarà dedicata alle macchine per espresso e ai macinacaffè di fascia evoluta destinati all’utilizzo domestico, un segmento che interessa produttori, distributori e appassionati particolarmente esigenti.

La seconda, Custom Coffee Industry, metterà invece in contatto le torrefazioni e i produttori che lavorano per conto terzi con le aziende interessate a sviluppare miscele, capsule e prodotti commercializzati con il proprio marchio.

Particolare attenzione sarà riservata anche agli incontri B2B tra espositori e compratori internazionali, attraverso una piattaforma che permette di organizzare appuntamenti commerciali mirati.

Il programma del 21 ottobre: logistica, sostenibilità e sfide tra baristi

L’inaugurazione ufficiale è prevista mercoledì 21 ottobre alle 10.30, con un convegno dedicato alla filiera del caffè verde e alle nuove opportunità legate alla logistica e agli approvvigionamenti internazionali.

Nel pomeriggio, alle 15, spazio alla tracciabilità e al regolamento europeo contro la deforestazione, una questione sempre più importante per le imprese che importano e commercializzano caffè.

Non mancheranno momenti più spettacolari. Nell’area dedicata alle competizioni prenderanno il via le selezioni del Nord Italia organizzate dalla Specialty Coffee Association, con professionisti impegnati a dimostrare capacità tecniche e abilità nella preparazione del caffè.

La Fondazione Ernesto Illy proporrà inoltre appuntamenti formativi dedicati alle competenze e alla formazione delle nuove generazioni.

Il 22 ottobre tra mercati internazionali, nuove tecnologie e premi

Giovedì 22 ottobre sarà la giornata maggiormente orientata agli scambi commerciali. Il programma comprende incontri con operatori esteri e un approfondimento sulle abitudini di consumo nei Paesi dell’Europa centro-orientale, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo del settore.

Verrà presentata anche un’analisi di mercato dedicata ai consumi di caffè torrefatto e alle vendite delle macchine da caffè nell’area.

Un altro tema centrale sarà quello degli imballaggi sostenibili, con un confronto sulle nuove disposizioni europee e sulle conseguenze per produttori e confezionatori.

Nella stessa giornata, la Sala Luttazzi ospiterà la presentazione e la premiazione della Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2027, curata da Andrej Godina e Mauro Illiano.

Il programma si concluderà venerdì 23 ottobre con ulteriori incontri dedicati alla transizione ecologica, ai giovani professionisti e alle competizioni, tra cui la Brewers Cup.

Cinque giorni dedicati al caffè: oggi prende il via la convention internazionale

La settimana triestina del caffè inizierà però già oggi, lunedì 19 ottobre, con l’International Coffee Convention, in programma anche martedì 20.

L’appuntamento, distinto dalla manifestazione fieristica ma organizzato in stretta collaborazione con essa, riunirà ricercatori ed esperti per affrontare temi come i cambiamenti climatici, la resistenza delle piante, l’innovazione tecnologica e il riutilizzo dei sottoprodotti.

Un’occasione per collegare la ricerca scientifica alle esigenze concrete delle imprese, in un settore chiamato a confrontarsi con costi di produzione, cambiamenti ambientali e mercati in continua evoluzione.

Orari, biglietti e informazioni per visitare TriestEspresso Expo

La manifestazione si svolgerà dal 21 al 23 ottobre, dalle 9.30 alle 18, nei padiglioni 27, 28 e 28 bis del Generali Convention Center di Trieste.

L’ingresso è a pagamento: 20 euro per una giornata e 30 euro per due o tre giornate. La preregistrazione permette di ottenere tariffe ridotte, rispettivamente di 15 e 25 euro.

Trattandosi di una fiera prevalentemente professionale, TriestEspresso Expo è pensata soprattutto per gli operatori del settore, pur offrendo appuntamenti di interesse anche per gli appassionati della cultura del caffè.

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