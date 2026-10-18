Corsa dei Castelli a Trieste, Scoccimarro: «Lo sport è dei praticanti»

TRIESTE – Le premiazioni della Corsa dei Castelli e dell’International Road Race Under 23 si sono svolte domenica 18 ottobre 2026 in piazza dell’Unità d’Italia. Alla cerimonia ha partecipato Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.

“La Corsa dei Castelli ha regalato una domenica di grande immagine a Trieste, città che si propone ancora una volta come anfiteatro naturale di eventi straordinari: dopo la Barcolana, un’altra vetrina il cui vero spettacolo è il protagonismo di tanti praticanti che lo sport vogliono viverlo in prima persona”. Lo ha affermato in piazza dell’Unità d’Italia l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro.

Scoccimarro ha preso parte alle premiazioni della Corsa e dell’International Road Race Under 23 con altre autorità, tra cui l’assessore comunale allo Sport Elisa Lodi e l’ambasciatrice dell’evento e campionessa plurimedagliata di atletica leggera Nadia Battocletti. Elisa Lodi e l’ambasciatrice dell’evento e campionessa plurimedagliata di atletica leggera Nadia Battocletti.

“Vedere piazza Unità gremita di corridori in una splendida giornata di sole è il frutto del lavoro di bravissimi organizzatori supportati dalle istituzioni che aumenta ulteriormente l’attrattività del nostro Friuli Venezia Giulia“, ha osservato Scoccimarro.

“La Regione crede in queste manifestazioni che punteggiano tutto il nostro territorio e che hanno il grande pregio di fare incontrare le persone, di farci stare insieme all’insegna di stili di vita sani. Lo sviluppo sostenibile, di cui ho la delega, ha nello sport uno dei suoi pilastri: chi corre, chi va per mare, chi arrampica, chi va in grotta conosce la natura ed è più propenso a rispettare e a tutelare l’ambiente”.

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