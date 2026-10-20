Lavoro a Udine, concorso per due OSS a tempo indeterminato: domande fino al 6 novembre

Nuove opportunità di lavoro nel settore sociosanitario a Udine. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona La Quiete ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di due operatori sociosanitari (OSS), con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il bando, pubblicato il 19 ottobre 2026 sul portale nazionale del reclutamento inPA, prevede una selezione per soli esami. Gli interessati hanno tempo fino al 6 novembre 2026, alle ore 23.59, per presentare la propria candidatura.

Due posti a tempo indeterminato all’ASP La Quiete

L’ASP La Quiete è una struttura pubblica di Udine impegnata nell’assistenza e nella cura delle persone anziane e non autosufficienti.

Il concorso riguarda due posti di operatore sociosanitario, con inquadramento nell’Area degli Operatori del Contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità pubblica.

Si tratta quindi di un’opportunità di impiego stabile, rivolta a professionisti qualificati per l’assistenza alla persona, il supporto nelle attività quotidiane e la collaborazione con il personale sanitario.

I requisiti per partecipare al concorso

Per essere ammessi alla selezione è necessario possedere la qualifica professionale di Operatore Sociosanitario, conseguita al termine del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001.

Sono ammessi anche i candidati in possesso di un corrispondente titolo conseguito all’estero, purché riconosciuto in Italia secondo le disposizioni vigenti.

Occorre inoltre rispettare i requisiti generali per l’accesso agli impieghi pubblici, tra cui il possesso della cittadinanza italiana o di una delle altre condizioni ammesse dalla normativa, il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità alle mansioni previste.

La sola licenza media o il diploma scolastico non sono sufficienti: è necessario anche il titolo professionale specifico richiesto dal bando.

Come presentare domanda e quanto costa

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online attraverso il portale inPA, accedendo con un sistema di identificazione digitale riconosciuto, come SPID o Carta d’identità elettronica.

Una volta effettuato l’accesso, il candidato dovrà compilare il proprio curriculum, individuare il concorso dell’ASP La Quiete, completare le dichiarazioni richieste e trasmettere la domanda.

È previsto il pagamento di una tassa di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile, secondo le modalità indicate nell’avviso.

Per conoscere tutte le condizioni di ammissione, la documentazione richiesta e le istruzioni per il pagamento, è possibile consultare direttamente il bando ufficiale del concorso per due OSS all’ASP La Quiete di Udine, pubblicato sul sito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La scadenza è fissata alle 23.59 di venerdì 6 novembre 2026. Le domande presentate oltre questo termine non saranno ammesse.

Le prove d’esame e l’eventuale preselezione

La procedura concorsuale prevede una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta verterà sulle competenze e sulle responsabilità dell’operatore sociosanitario, con particolare riferimento alla legislazione sanitaria, agli aspetti etici e deontologici della professione, alla sicurezza sul lavoro e ai doveri del dipendente pubblico.

Durante il colloquio orale saranno approfondite le materie attinenti al ruolo, insieme alla verifica delle conoscenze informatiche e della lingua inglese a livello di base.

Per superare ciascuna prova sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30.

Se le candidature dovessero superare quota 30, l’Azienda si riserva inoltre la possibilità di organizzare una prova preselettiva, finalizzata a ridurre il numero dei partecipanti ammessi agli esami successivi.

Dove saranno pubblicate le date degli esami

Il calendario delle prove non è ancora stato definito. Le date, le convocazioni e gli esiti della selezione saranno comunicati attraverso il portale inPA e il sito istituzionale dell’ASP La Quiete, nella sezione dedicata ai bandi di concorso.

Il calendario dovrà essere reso noto almeno quindici giorni prima dell’inizio della procedura concorsuale.

Gli interessati sono quindi invitati a controllare periodicamente i canali ufficiali, poiché le pubblicazioni previste dal bando hanno valore di notifica ai candidati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook