SaluteUdine
Pediatri, nuovi posti liberi nel Medio Friuli: i Comuni interessati e come richiedere l’assegnazione
L’ASUFC segnala posti disponibili presso i pediatri di libera scelta nel Distretto Medio Friuli, che comprende 11 Comuni. Ecco quali sono le località interessate e come richiedere l’assegnazione online o allo sportello
Buone notizie per le famiglie del Medio Friuli che devono ancora scegliere un pediatra per i propri figli. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha comunicato la disponibilità di posti presso i pediatri di libera scelta operanti nel Distretto sociosanitario Medio Friuli, che comprende Codroipo e altri dieci Comuni della provincia di Udine.
L’avviso, pubblicato il 12 ottobre 2026, arriva dopo la cessazione dell’attività di un professionista nel mese di agosto e il contemporaneo ingresso di un nuovo pediatra. La riorganizzazione ha reso possibile l’assegnazione di nuovi assistiti ai medici titolari del territorio.
Gli 11 Comuni interessati dalla disponibilità dei pediatri
La comunicazione dell’ASUFC riguarda le famiglie residenti nell’ambito territoriale del Distretto Medio Friuli, che comprende 11 Comuni: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo.
La disponibilità riguarda i pediatri operanti nell’intero ambito distrettuale e non significa necessariamente che ci siano posti liberi in ogni singolo Comune.
L’Azienda sanitaria invita in particolare i genitori dei bambini ancora privi di un pediatra di libera scelta a contattare l’Anagrafe sanitaria per conoscere le possibilità di assegnazione.
Come scegliere il pediatra: richiesta online, via email o allo sportello
Le famiglie possono effettuare la scelta del pediatra attraverso tre modalità.
La prima è utilizzare il portale sanitario regionale SESAMO, accedendo con SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) oppure Carta regionale o nazionale dei servizi (CRS/CNS).
In alternativa, è possibile inviare una richiesta tramite posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi:
Resta inoltre possibile rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Anagrafe sanitaria, secondo le consuete modalità di accesso.
Dove rivolgersi per informazioni e disponibilità
Per chiarimenti sull’assegnazione del pediatra, le famiglie possono contattare l’Anagrafe sanitaria del Distretto sociosanitario Medio Friuli, situata presso la Casa della Comunità di Codroipo, al primo piano dell’edificio di viale Duodo 82, negli spazi dell’ex RSA.
Il numero telefonico di riferimento è 0432 1910165, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.
L’ufficio può fornire informazioni sui professionisti che hanno ancora la possibilità di accogliere nuovi pazienti e sulle procedure necessarie per completare la scelta.
Posti disponibili, ma è consigliabile verificare prima
L’avviso dell’ASUFC non specifica il numero complessivo dei posti liberi né indica un elenco dei singoli pediatri che possono acquisire nuovi assistiti.
Per questo motivo, prima di procedere con la richiesta è opportuno verificare la disponibilità aggiornata, che può cambiare in seguito alle nuove assegnazioni.
Tutte le indicazioni sono riportate anche nella comunicazione ufficiale dell’ASUFC sulla disponibilità dei pediatri nel Medio Friuli.
L’obiettivo è consentire alle famiglie ancora senza un pediatra di riferimento di completare la scelta e accedere all’assistenza pediatrica territoriale attraverso i canali del Servizio sanitario regionale.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login