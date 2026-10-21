Ciclovia FVG 5, lavori dal 2028 sui tratti Gradisca-Gorizia e Gradisca-Cormons

GORIZIA – La progettazione dei tratti Gradisca-Gorizia e Gradisca-Cormons è prevista entro la fine del 2027, con avvio dei lavori nel 2028; per il ponte ferroviario dismesso sull’Isonzo è in corso il progetto esecutivo. Le tempistiche sono state riferite il 21 ottobre 2026 dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante in IV Commissione del Consiglio regionale, rispondendo a un’interrogazione sullo stato di attuazione della ciclovia FVG 5 e del collegamento FVG 5/a tra Gradisca d’Isonzo e Cormons.

Amirante ha dichiarato: “La Regione sta lavorando per garantire continuità e sicurezza alla ciclovia dell’Isonzo, attraverso la revisione dei tracciati, il coordinamento degli enti attuatori e il rispetto delle scadenze previste dalla programmazione europea”.

Gradisca-Gorizia: percorso da ridefinire e progettazione entro il 2027

“Per il tratto Gradisca-Gorizia – ha spiegato Amirante – l’Edr di Gorizia sta ridefinendo il percorso, alla luce delle indicazioni sulla sicurezza idraulica e degli interventi di adeguamento degli argini programmati dal Consorzio di bonifica. L’obiettivo è anche quello di recuperare, per quanto possibile, il sedime dell’ex ferrovia Cormons-Fogliano, al fine di realizzare un tracciato dedicato, continuo e riconoscibile. Il cronoprogramma prevede il completamento della progettazione entro la fine del 2027, l’avvio dei lavori nel 2028 e la conclusione entro il 2029 in coerenza con le scadenze del Programma regionale Fesr 2021-2027“.

Tempistiche analoghe sono previste per il collegamento Gradisca-Cormons, per il quale è in corso la revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica. “L’obiettivo – ha precisato l’assessore – è recuperare, per quanto possibile, il sedime della ex ferrovia Cormons-Fogliano, realizzando un itinerario dedicato e continuo. Sono tuttavia necessari ulteriori approfondimenti sulle proprietà delle aree interessate”.

Ponte ferroviario sull’Isonzo, in corso il progetto esecutivo

Per superare la discontinuità tra Fogliano Redipuglia, Sagrado e Gradisca d’Isonzo, è in corso la redazione del progetto esecutivo dell’intervento affidato a Friuli Venezia Giulia Strade. L’intervento prevede il recupero del ponte ferroviario dismesso sull’Isonzo e la realizzazione dei raccordi con la viabilità esistente.

“Il coordinamento regionale – ha concluso Amirante – assicura il raccordo tra Edr di Gorizia, Friuli Venezia Giulia Strade e Comuni coinvolti, oltre al monitoraggio degli interventi finanziati. Una volta completate le opere, la ciclovia FVG 5 sarà realizzata dalla foce dell’Isonzo fino a Gorizia, con la diramazione verso Cormons. Sarà quindi aggiornata la convenzione con Friuli Venezia Giulia Strade per disciplinare la gestione dei nuovi tratti della rete ciclabile regionale”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook