Cronaca & AttualitàGoriziaRegione FVG
Ciclovia FVG 5, lavori dal 2028 sui tratti Gradisca-Gorizia e Gradisca-Cormons
La progettazione dei due tratti è prevista entro il 2027 e i lavori dal 2028. Per superare la discontinuità tra Fogliano Redipuglia, Sagrado e Gradisca d’Isonzo è in corso il progetto esecutivo del ponte ferroviario sull’Isonzo.
GORIZIA – La progettazione dei tratti Gradisca-Gorizia e Gradisca-Cormons è prevista entro la fine del 2027, con avvio dei lavori nel 2028; per il ponte ferroviario dismesso sull’Isonzo è in corso il progetto esecutivo. Le tempistiche sono state riferite il 21 ottobre 2026 dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante in IV Commissione del Consiglio regionale, rispondendo a un’interrogazione sullo stato di attuazione della ciclovia FVG 5 e del collegamento FVG 5/a tra Gradisca d’Isonzo e Cormons.
Amirante ha dichiarato: “La Regione sta lavorando per garantire continuità e sicurezza alla ciclovia dell’Isonzo, attraverso la revisione dei tracciati, il coordinamento degli enti attuatori e il rispetto delle scadenze previste dalla programmazione europea”.
Gradisca-Gorizia: percorso da ridefinire e progettazione entro il 2027
“Per il tratto Gradisca-Gorizia – ha spiegato Amirante – l’Edr di Gorizia sta ridefinendo il percorso, alla luce delle indicazioni sulla sicurezza idraulica e degli interventi di adeguamento degli argini programmati dal Consorzio di bonifica. L’obiettivo è anche quello di recuperare, per quanto possibile, il sedime dell’ex ferrovia Cormons-Fogliano, al fine di realizzare un tracciato dedicato, continuo e riconoscibile. Il cronoprogramma prevede il completamento della progettazione entro la fine del 2027, l’avvio dei lavori nel 2028 e la conclusione entro il 2029 in coerenza con le scadenze del Programma regionale Fesr 2021-2027“.
Tempistiche analoghe sono previste per il collegamento Gradisca-Cormons, per il quale è in corso la revisione del progetto di fattibilità tecnico-economica. “L’obiettivo – ha precisato l’assessore – è recuperare, per quanto possibile, il sedime della ex ferrovia Cormons-Fogliano, realizzando un itinerario dedicato e continuo. Sono tuttavia necessari ulteriori approfondimenti sulle proprietà delle aree interessate”.
Ponte ferroviario sull’Isonzo, in corso il progetto esecutivo
Per superare la discontinuità tra Fogliano Redipuglia, Sagrado e Gradisca d’Isonzo, è in corso la redazione del progetto esecutivo dell’intervento affidato a Friuli Venezia Giulia Strade. L’intervento prevede il recupero del ponte ferroviario dismesso sull’Isonzo e la realizzazione dei raccordi con la viabilità esistente.
“Il coordinamento regionale – ha concluso Amirante – assicura il raccordo tra Edr di Gorizia, Friuli Venezia Giulia Strade e Comuni coinvolti, oltre al monitoraggio degli interventi finanziati. Una volta completate le opere, la ciclovia FVG 5 sarà realizzata dalla foce dell’Isonzo fino a Gorizia, con la diramazione verso Cormons. Sarà quindi aggiornata la convenzione con Friuli Venezia Giulia Strade per disciplinare la gestione dei nuovi tratti della rete ciclabile regionale”.
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