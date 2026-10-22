Fiera del Lavoro a Udine, oltre 800 opportunità il 13 e 14 novembre

UDINE – La 22ª edizione della Fiera del Lavoro FVG si terrà il 13 e 14 novembre 2026, promossa dall’Associazione dei Laureati in Ingegneria gestionale (ALIg), con oltre 800 opportunità professionali in 66 aziende, le due università regionali e i quattro ITS Academy.

«La Fiera del Lavoro FVG rappresenta una delle buone pratiche più significative per rafforzare il dialogo tra il mondo del lavoro, le imprese e le nuove generazioni. La nostra priorità è creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere il Friuli Venezia Giulia per costruire il proprio futuro, trovando qui lavoro qualificato, percorsi di crescita e concrete prospettive di realizzazione». Lo ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro, formazione e università, Alessia Rosolen, il 22 ottobre a margine della presentazione della manifestazione.

Alla Fiera del Lavoro 66 aziende e quattro ITS Academy, con tre debutti nella moda

La manifestazione è rivolta a studenti e laureati e si conferma un punto di incontro tra formazione e sistema produttivo. Partecipano anche quest’anno l’Università degli Studi di Udine e l’Università degli Studi di Trieste, insieme ai quattro ITS Academy regionali: ITS Alto Adriatico, ITS Academy Udine, Accademia Nautica dell’Alto Adriatico e LifeTech ITS Academy. Per la prima volta partecipano Moncler, Staff International e Brave Kid, ampliando le opportunità anche nei settori della moda e del lusso.

Colloqui online su appuntamento e incontri in presenza il 14 novembre

Venerdì 13 novembre si svolgeranno i colloqui online, su appuntamento. Sabato 14 il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà gli incontri in presenza tra candidati e imprese. Saranno disponibili servizi gratuiti per migliorare il curriculum e il profilo LinkedIn. Il programma pomeridiano prevede il Premio Ingegnere Gestionale dell’anno ad Alessandro Fantoni, un incontro dedicato all’impresa con Marcello Lunelli e la lectio magistralis di Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio 24. La giornata si concluderà con un momento conviviale dedicato all’incontro tra aziende e candidati.

Rosolen: potenziare i Centri per l’Impiego e trattenere i talenti

«Come Regione Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto Rosolen – investiamo nel potenziamento dei Centri per l’Impiego e nello sviluppo di politiche attive capaci di valorizzare le competenze e accompagnare le persone verso nuove opportunità professionali. Non possiamo permetterci di disperdere talenti: dobbiamo saperli attrarre, valorizzare e trattenere, perché rappresentano una risorsa strategica per la competitività del territorio».

L’assessore ha inoltre sottolineato l’importanza della messa in rete e del continuo confronto tra sistema della formazione e tessuto imprenditoriale e produttivo. «Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni, università, ITS e imprese, mettendo in rete formazione, competenze e fabbisogni del sistema economico. Iniziative come quella promossa da ALIg dimostrano come il dialogo tra i diversi attori del territorio possa tradursi in opportunità concrete. Vogliamo un Friuli Venezia Giulia – ha concluso Rosolen – capace non soltanto di rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro, ma anche di anticiparle, investendo sulle persone e sul capitale umano».

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