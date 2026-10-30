Fedriga: senso critico e ricerca al centro dell’anno accademico a Trieste

TRIESTE – L’Università degli Studi di Trieste ha aperto l’anno accademico 2026/27 oggi 30 ottobre 2026. Alla cerimonia hanno partecipato il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e gli assessori regionali all’Università e ricerca Alessia Rosolen e alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro.

Intervenendo nell’Aula magna dell’ateneo, Fedriga ha indicato nel dubbio e nel senso critico una risorsa della cultura e della ricerca: “La grande forza dell’università, luogo di cultura e di ricerca, è il dubbio: la capacità di mettersi in discussione, di esercitare senso critico e di porsi domande davanti alle informazioni. È da qui che dobbiamo ripartire per costruire un modello di Paese, di Regione e di Comune che rimetta al centro i cittadini e non l’opportunismo del momento”. La cerimonia è stata presieduta dalla rettrice Donata Vianelli.

Il governatore ha aggiunto: “Gestire sistemi complessi non può tradursi nella propaganda, ma richiede il confronto dentro la complessità – ha aggiunto Fedriga -. Formazione, cultura e ricerca sono fondamentali per recuperare questa capacità di approfondimento, anche quando è più difficile, meno comoda e meno premiante sul piano del consenso. Quando decadono cultura e formazione, si rischia di passare dal confronto allo scontro”.

Borse di studio e richieste di alloggio all’Università di Trieste

Fedriga ha richiamato la collaborazione tra Regione, Università di Trieste e sistema scientifico regionale. Sul diritto allo studio ha dichiarato: “Sosteniamo convintamente il diritto allo studio: siamo l’unica Regione italiana che garantisce il 100 per cento delle borse di studio agli aventi diritto per merito e reddito”.

Fedriga ha inoltre segnalato la crescita dell’ateneo triestino: nell’ultimo anno le richieste di alloggio sono aumentate del 30 per cento. Ha aggiunto: “L’Università di Trieste è un’eccellenza ed è parte fondamentale di un sistema scientifico di eccellenza, che abbiamo presentato anche alle Nazioni Unite. Vogliamo creare opportunità perché chi arriva da altri territori possa trovare qui una prospettiva e anche i nuovi investimenti di grandi imprese possono contribuire in modo importante a questo obiettivo”.

Rosolen ha descritto il ruolo dell’ateneo nel sistema regionale della ricerca: “L’Ateneo – ha dichiarato Rosolen – è una componente essenziale di un sistema integrato della ricerca del Friuli Venezia Giulia sempre più conosciuto a livello internazionale. La Regione investe con crescente forza in questo patrimonio, convinta che alta formazione, specializzazione e ricerca siano decisive per il futuro e la competitività del territorio”.

Tra i presenti alla cerimonia anche i sindaci di Trieste Roberto Dipiazza, di Gorizia Rodolfo Ziberna, di Pordenone Alessandro Basso e di Portogruaro Luigi Toffolo, il prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi e il vescovo del capoluogo regionale, monsignor Enrico Trevisi.

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