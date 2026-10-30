Trieste, torneo di calcio a 5 per ricordare le vittime del dovere

TRIESTE – Oggi 30 ottobre 2026 a Trieste si è svolto il torneo di calcio a 5 organizzato nell’ambito del progetto “Semi di pace nel solco delle vittime del dovere”, indicato anche come “Semi di pace”. L’iniziativa è stata il secondo appuntamento di tre giorni dedicati a custodire la memoria di quanti hanno perso la vita nell’adempimento del dovere.

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro ha condiviso il messaggio in occasione del torneo: “Ringrazio sentitamente i volontari dell’Associazione vittime del dovere e della Fondazione Palatucci per il supporto offerto ai familiari degli eroi quotidiani che hanno sacrificato la loro vita nell’esercizio della loro professione. Oggi onoriamo il ricordo di queste persone attraverso lo sport, il cui ruolo educativo aiuta a promuovere valori, come il rispetto, la capacità di fare squadra e la lealtà, che sono propri anche del servizio istituzionale”.

Tre giorni di iniziative per custodire la memoria delle vittime del dovere

Le iniziative si svolgono dal 29 al 31 ottobre 2026 e mirano a trasformare il ricordo in un impegno concreto per costruire una società più giusta, solidale e consapevole. Il progetto è promosso dall’Associazione nazionale vittime del dovere, insieme alla Fondazione “Amici di Giovanni Palatucci”.

Ribadendo la vicinanza della Regione all’iniziativa, Scoccimarro ha indicato l’opportunità di estenderla negli anni a venire, coinvolgendo direttamente bambini e ragazzi per trasmettere loro l’importanza di riconoscere e ringraziare chi protegge la comunità.

In campo rappresentative delle forze dell’ordine, militari e istituzioni

Al torneo hanno partecipato le rappresentative delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e delle istituzioni. La partecipazione prevista comprendeva Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Magistratura, Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco.

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