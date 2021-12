Un nuovo anno di grande cinema al Visionario e al Centrale

UDINE – A inaugurare il 2022 arriva in sala il tanto atteso quarto capitolo di una delle saghe fantascientifiche più celebri e influenti di questo secolo! Stiamo ovviamente parlando di Matrix, che, con il suo mix di fantascienza à la Phlip K. Dick, arti marziali, filosofie orientali, look cool e innovative tecniche di ripresa ha cambiato completamente la sci-fi degli anni 2000. E quell’universo torna ora sullo schermo con Matrix Resurrections, che riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli iconici di Neo e Trinity. E al Visionario il film sarà proposto ovviamente in versione Dolby Atmos!

Questo è solo uno dei tantissimi film che gli spettatori troveranno in centro città, nelle sale del Visionario e del Cinema Centrale. E domenica 2 gennaio il Visionario e il nuovissimo Bistrò Primafila saranno aperti fin dal mattino: un’intera giornata di grandi film per chi ha scelto di restare a Udine!

Dalla love story alla commedia, dal thriller al cinecomic, dall’animazione al musical, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Tra le novità in sala ricordiamo Illusioni Perdute di Xavier Giannoli, che porta sul schermo una storia più che mai attuale, facendo esplodere l’incredibile modernità del classico di Balzac, mentre per i più piccoli e le loro famiglie da non perdere La befana vien di notte 2 – Le origini, un viaggio alla scoperta delle origini di questa figura leggendaria e l’irresistibile Sing 2!

E ancora, gli spettatori troveranno in sala Spider-Man: No Way Home, ultimo capitolo della saga Marvel, il potente One Second di Zhang Yimou, ambientato durante la Rivoluzione Culturale e censurato dal governo cinese,West Side Story di Steven Spielberg che riporta sul grande schermo il leggendario musical, Diabolik dei fratelli Manetti (che, ricordiamo, è stato girato anche nella nostra regione) e Il capo perfetto, brillante e scatenata commedia nera con un gigantesco Jarvier Bardem!

Al cinema Centrale in programmazione Me contro te – Persi nel tempo, nuova, fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, 7 donne e un mistero, giallo alla Agatha Christie con un cast tutto al femminile, House of Gucci di Ridley Scott che racconta una tra le più celebri dinastie del mondo della moda e Supereroi, il nuovo film del regista di Perfetti Sconosciuti.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata del Visionario e del Cinema Centrale consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film è obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).