Cividale del Friuli festeggia 14 anni di Unesco con nuove prospettive per il turismo

Cividale del Friuli celebra i 14 anni dall’inserimento nella prestigiosa World Heritage List dell’Unesco. La ricorrenza, festeggiata nella suggestiva cornice della chiesa del Monastero di Santa Maria in Valle, ha evidenziato il ruolo chiave della città ducale nella crescita turistica del Friuli-Venezia Giulia.

Il governatore regionale Massimiliano Fedriga ha sottolineato: «Non festeggiamo un punto di arrivo, ma una tappa lungo un percorso di valorizzazione continua». Fedriga ha evidenziato la molteplicità delle risorse culturali e naturali che fanno di Cividale un patrimonio universale, dal Tempietto Longobardo e il Monastero di Santa Maria in Valle al celebre Ponte del Diavolo, musei, palazzi storici e un territorio rinomato anche per le eccellenze enogastronomiche.

Turismo internazionale in aumento

I numeri parlano chiaro: nel primo quadrimestre del 2025, Cividale ha registrato oltre 10mila presenze turistiche, con ben 4.350 visitatori stranieri. Un incremento rispettivamente del 26% e del 45% rispetto al 2019, dati che testimoniano una crescente attrattività internazionale, ulteriormente stimolata dall’inclusione della città tra i Borghi più belli d’Italia.

Incentivi regionali per strutture ricettive di alta qualità

Un ulteriore impulso allo sviluppo turistico arriverà dai nuovi incentivi regionali per l’insediamento di strutture ricettive a 4 stelle o superiori. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale Sergio Emidio Bini, che ha confermato l’apertura del bando nella seconda metà del 2025. Questa misura mira ad attrarre investimenti di qualità e potenziare l’offerta turistica, elevando ulteriormente il profilo della città.

Restauro e valorizzazione del Tempietto Longobardo

La ricorrenza è stata anche l’occasione per celebrare il restauro del Tempietto Longobardo, gioiello architettonico e storico della città, recentemente restituito alla comunità dopo anni di interventi complessi. Gli scavi archeologici, il recupero delle decorazioni in gesso, degli affreschi e del coro ligneo trecentesco hanno ulteriormente arricchito l’offerta culturale e attrattiva della città.

Cividale come simbolo di orgoglio regionale

«La Regione continuerà a essere al fianco di Cividale, città simbolo dell’incontro tra popoli e orgoglio del Friuli-Venezia Giulia», ha concluso Fedriga, sottolineando l’importanza del patrimonio culturale della città non solo per la regione, ma per l’intera umanità.

