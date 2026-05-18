Officine FVG cresce ancora, inaugurata a Premariacco la sesta sede dell’azienda

Un nuovo investimento produttivo che rafforza il tessuto economico del Friuli-Venezia Giulia e conferma la crescita di una delle realtà più consolidate nel settore della manutenzione dei mezzi pesanti. È stata inaugurata oggi a Premariacco la sesta sede di Officine FVG, azienda specializzata nella manutenzione professionale di camion, autotreni, gruppi frigoriferi e mezzi per il movimento terra.

La nuova struttura rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo dell’impresa regionale, nata dalla fusione di storiche realtà del territorio e oggi protagonista di un percorso di espansione che guarda all’innovazione, alla sostenibilità e alla formazione professionale.

Un’azienda da 20 milioni di euro di fatturato e oltre 160 dipendenti

Nel corso della cerimonia inaugurale è stato evidenziato il ruolo strategico di Officine FVG nel panorama produttivo regionale. L’azienda conta oggi oltre 160 dipendenti, di cui 99 assunti a tempo indeterminato, e prevede di chiudere il 2025 con un fatturato pari a 20 milioni di euro.

Numeri che testimoniano una crescita costante e strutturata, accompagnata anche dall’ampliamento della rete aziendale sul territorio. Officine FVG è inoltre officina autorizzata per 64 marchi, elemento che conferma la forte specializzazione tecnica raggiunta nel settore della manutenzione dei grandi mezzi.

Nel portare il saluto dell’Amministrazione regionale, l’assessore alle Finanze Barbara Zilli ha sottolineato come l’inaugurazione della nuova sede dimostri la capacità del Friuli-Venezia Giulia di attrarre investimenti, sostenere le imprese e valorizzare le filiere produttive locali.

97% dell’energia da fonti rinnovabili

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema ambientale. Il nuovo stabilimento di Premariacco utilizza infatti il 97% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, un dato considerato significativo nel percorso di transizione energetica delle imprese regionali.

La nuova sede si inserisce così in una strategia che punta non solo alla crescita economica, ma anche alla riduzione dell’impatto ambientale e all’efficientamento energetico delle strutture produttive.

Dalle origini familiari alla crescita industriale

Durante l’inaugurazione è stato ricordato anche il percorso storico dell’azienda, nato nel 1972 da una forte cultura imprenditoriale familiare. Negli anni, attraverso fusioni e aggregazioni tra realtà storiche del territorio, è nata Officine FVG, costituita ufficialmente nel 2010.

Successivamente la trasformazione in società per azioni e la partecipazione di Friulia S.p.A. hanno accompagnato il rafforzamento finanziario e societario dell’impresa, sostenendo nuovi investimenti e l’apertura di ulteriori sedi operative.

Formazione e competenze tecniche al centro dello sviluppo

Nel corso degli interventi è stata inoltre ribadita l’importanza della formazione professionale, considerata decisiva per rispondere alla crescente domanda di operai specializzati e figure tecniche qualificate.

Il settore della manutenzione dei mezzi pesanti, infatti, richiede competenze sempre più avanzate, legate all’evoluzione tecnologica dei veicoli e ai nuovi standard di sostenibilità e sicurezza.

Il ruolo strategico del Friuli-Venezia Giulia nella logistica

Tra i temi affrontati anche quello delle infrastrutture e della posizione strategica del Friuli-Venezia Giulia lungo i corridoi europei nord-sud ed est-ovest. In particolare è stato richiamato il ruolo dell’ampliamento autostradale con la terza corsia, ritenuto fondamentale per sostenere traffici commerciali, logistica e servizi collegati alla manutenzione dei mezzi.

La cerimonia inaugurale si è conclusa con la benedizione del nuovo stabilimento, il tradizionale taglio del nastro e la visita agli spazi della nuova sede di Premariacco.

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